Задачи будут решаться не революционным, а эволюционным путем - Андрей Федулов

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков назначил председателем комитета имущественных отношений Андрея Федулова, возглавлявшего до этого Управление правового и кадрового обеспечения администрации.

Андрей Юрьевич — опытный юрист, владеющий необходимой для принятия решений правовой базой, без чего невозможно управлять муниципальным имуществом. Новый руководитель давно известен сотрудникам КИО, поскольку работал с ними в тесной взаимосвязи.

- Задачи я перед председателем поставил, - сказал во время представления коллективу КИО нового начальника Владимир Васильевич. — Меня сильно интересует повышение неналоговых доходов в бюджет и снижение расходных обязательств городской казны по содержанию муниципального имущества. Отдачу от нового назначения жду уже по итогам I квартала. Ротацию руководителей можно считать плановой. Рауза Распопова, четверть века возглавлявшая комитет имущественных отношений, останется работать в администрации и будет назначена на должность моего советника.

- В силу занимаемой ранее должности, - сказал в ответном слове Андрей Федулов, - мне знакомы функции и задачи приоритетного направления работы КИО и МКУ «Муниципальное имущество». Задачи будут решаться не революционным, а эволюционным путем. Потенциал у комитета и МКУ большой. Это должно помочь нам реализовать тот комплекс мер, который повысит эффективность управления муниципальным имуществом.

По завершении представления нового руководителя сотрудники КИО провели для Владимира Евменькова и Андрея Федулова экскурсию по лабиринту кабинетов учреждения.