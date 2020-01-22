Задачи выполнены - в Мурманск из служебной командировки на Северный Кавказ вернулись сотрудники полиции

Мурманские полицейские на протяжении шести месяцев выполняли поставленные перед ними служебно-боевые задачи в составе оперативной группы в Республике Ингушетия. Они обеспечивали охрану общественного порядка и безопасности, раскрывали тяжкие и особо тяжкие преступления.

В торжественной обстановке на перроне полицейских встречали руководители служб и подразделений УМВД России по Мурманской области во главе начальником УМВД России по Мурманской области генерал-майором полиции Виталием Зайковым, а также коллеги, родные и близкие.

Командир оперативной группы доложил руководству УМВД области о выполнении личным составом поставленных задач в полном объёме. Виталий Зайков поздравил сотрудников с успешным прибытием из командировки, поблагодарил за службу и вручил отличившимся сотрудникам нагрудные знаки за высокие показатели в службе и успешное выполнение особо сложных задач.

Сразу после торжественного построения сотрудники полиции смогли обнять родных. После отпуска полицейские приступят к выполнению служебных обязанностей на территории области.