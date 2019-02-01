Мы можем помочь Андрюше услышать наш мирБольшая часть жителей Мурманской области довольна качеством жизни
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика01.02.19 16:54

Задержан сотрудник исправительной колонии, который подозревается в получении взятки в крупном размере

Подозреваемый, используя свое служебное положение, достиг договоренности с одним из осужденных лиц, отбывающих наказание в исправительном учреждении, о получении денежных средств в общей сумме не менее 152 тысяч рублей, в качестве взятки за совершение незаконных действий по проносу на режимную территорию запрещенных предметов.

В ходе мероприятия «оперативный эксперимент» сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Мурманской области совместно с сотрудниками собственной безопасности пенитенциарной системы Мурманской области, при силовой поддержке ОМОН Росгвардии, после получения незаконного вознаграждения, подозреваемый задержан на месте преступления.

По данному факту следователем СУ СК России по Мурманской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «В» части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, совершенное в крупном размере).

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТриллионами выложат Северный морской путь
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...«Антивирус» в погонах
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Екатерина Немченко, водитель-ветеран наземного ГЭТа; ас, прима за штурвалом электролайнера.
01.02.19 15:32
Здравствуйте, мои дорогие и всегда желанные пассажиры электролайнеров! Современная и качественная уборка улиц города-героя Мурманска, конечно, непосредственно влияет на работу общественного транспорт
Комментарий к новости:Снег в Мурманске вывозят под покровом ночи
Водитель междугороднего автобуса
31.01.19 22:24
Заодно работники УДХ могли бы и верхнюю площадку очистить от снега. До асфальта.
Комментарий к новости:Мурманск продолжают терроризировать сообщениями об угрозах взрывов
Д.О. Вернер
31.01.19 10:26
От трудностей действительности и нежелания самим исправлять ситуацию, люди тянутся к временам стабильности, объединяясь в общества: будь то https://rusorel.info/ или http://www.msso-hovrin.ru/... Та
Комментарий к новости:«Двуглавый орёл» возвращает нам правду о Николае Втором
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728123
-Скоро в эфире20:15«Бизнес-Гена: куда ушли миллионы». Специальный репортаж (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиСбербанк повышает ставки по рублевым вкладам-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 30 копеек, евро снизился на 5 копеек-PRO ЭнергетикуНа очередном заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области рассмотрели вопрос обеспечения антитеррористической защищенности объектов филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 4 февраля-PRO Нефть и газКомпания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций-PRO ЗаконыЭффективность региональных властей собираются оценивать по «показателю платежной дисциплины»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовало: 370 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика