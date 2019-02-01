Задержан сотрудник исправительной колонии, который подозревается в получении взятки в крупном размере

Подозреваемый, используя свое служебное положение, достиг договоренности с одним из осужденных лиц, отбывающих наказание в исправительном учреждении, о получении денежных средств в общей сумме не менее 152 тысяч рублей, в качестве взятки за совершение незаконных действий по проносу на режимную территорию запрещенных предметов.

В ходе мероприятия «оперативный эксперимент» сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Мурманской области совместно с сотрудниками собственной безопасности пенитенциарной системы Мурманской области, при силовой поддержке ОМОН Росгвардии, после получения незаконного вознаграждения, подозреваемый задержан на месте преступления.

По данному факту следователем СУ СК России по Мурманской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «В» части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, совершенное в крупном размере).