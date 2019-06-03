Задержан злоумышленник, совершивший разбойное нападение на мурманчанку

26 мая в отдел полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску поступило сообщение о совершенном разбойном нападении. В ходе проверки информации полицейские установили, что в тот же день около 15.00 неустановленное лицо, находясь на лестничной площадке в подъезде одного из домов, расположенных по улице Хлобыстова областного центра, используя нож, похитило у женщины ювелирные украшения, причинив ей телесные повреждения.

Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Мурманской области совместно с оперативниками ОП № 2 УМВД России по г. Мурманску в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий за совершение указанного преступления установлен и задержан многократно судимый, и недавно освободившийся из мест лишения свободы, житель Кольского района, 1988 года рождения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Указанной статьей Уголовного кодекса за подобное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.