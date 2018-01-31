Задержана группа вымогателей, похитивших предпринимателя

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений).

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что 19 января 2018 года в вечернее время группа злоумышленников в Мурманске похитила мужчину-предпринимателя. Под угрозой применения оружия, применяя насилие и связав потерпевшему руки, подозреваемые поместили его в автомобиль и увезли в неизвестном направлении, силой удерживав против его воли. Далее злоумышленники стали требовать от родственников мужчины выкуп в размере, превышающем несколько десятков миллионов рублей.

Следователями СК в тесном взаимодействии с оперуполномоченными УУР УМВД России по Мурманской области была проведена кропотливая работа по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Под контролем оперативных сотрудников требуемый выкуп был передан злоумышленникам. При силовой поддержке отряда ОМОН Росгвардии по Мурманской области по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержаны четверо злоумышленников. В настоящее время двоим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения.

По уголовному делу работает следственная группа, оперативное сопровождение осуществляется подразделениями УМВД. В настоящее время проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление их возможных соучастников преступления и их задержания.