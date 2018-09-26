Задержанное в Испании судно «Заполярье» готовится к выходу из порта Мотриль

Как сообщает пресс-служба Мурманского морского пароходства, компания запланировало бункеровку задержанного в испанском порту Мотриль судна «Заполярье» на вторник, 25 сентября. «На судне имеются достаточные запасы провизии, пресной воды», - сказали в пресс-службе.

В пароходстве отметили, что у экипажа есть возможность беспрепятственного выхода на берег. Задолженности по зарплате морякам нет. «В соответствии с коллективным договором компании, членам экипажей судов, у которых превышен предельный срок работы на судне, установлена оплата труда в повышенном размере», - добавили в компании.

Что касается регистровых документов, просрочка которых не даёт судну права выйти из порта, то они сейчас готовятся. «Судовые документы находятся в процессе оформления Российским морским регистром судоходства», - уточнили в ММП.