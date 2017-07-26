РАМКИ ЗАКОНА: Дело о взятке высокопоставленному сотруднику в полиции закрыто, как и предполагало «Арктик-ТВ» ещё 2014 годуМурманск готовится к подрыву авиабомбы в Семёновском озере
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика26.07.17 09:19

Задержаны молодые апатитчане, подозреваемые в серии автомобильных краж

В отдел полиции обратился за помощью владелец автомобиля, припаркованного на ул. Бредова. По словам жителя города, неизвестные вскрыли принадлежащий ему автомобиль «ВАЗ» и пытаются похить находящееся в салоне имущество.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы. Полицейские задержали двух злоумышленников и доставили их в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Подозреваемыми оказались молодые люди 1994 и 2000 годов рождения.

В их отношении было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным ст.158 УК РФ Кража». В ходе расследования выяснилась причастность задержанных к  двум аналогичным дополнительным эпизодам. В течение суток ночью были вскрыты припаркованные рядом автомобили «ВАЗ» и «Москвич». Похищенное полицейские изъяли. Общая сумма ущерба в случае доведения преступного деяния до конца могла составить около 10 тысяч рублей.

Помимо этого, в ходе опроса подозреваемых оперативники выяснили, что старший, заведомо зная о несовершеннолетнем возрасте приятеля, предложил ему участвовать в автомобильных кражах и таким образом вовлек его в совершение преступлений.

Злоумышленник рассказал, что имеет универсальные ключи, подходящие для многих замков. Он объяснил, что, выбрав машину с неустановленной сигнализацией, можно будет проникнуть в салон, забрать ценные вещи, продать похищенное, а выручку поделить. Несовершеннолетний юноша должен был следить за тем, что происходит вокруг в момент преступления.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, дополнительно в отношении 23-летнего злоумышленника дознавателем МО МВД России «Апатитский» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееПроцесс пошёл!
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 448 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Последние комментарии

Катя
25.07.17 22:50
А где штаб планируют открыть?
Комментарий к новости:Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
сергей
25.07.17 15:02
на 25.07.2017 - всё вранье весь автопарк переломан, машины еле ездят, от силы машин 20, если наскребут. Гл.врач Соколов продолжает разрушать скорую помощь. Вгоняет предприятие в долги, но не забывает
Комментарий к новости:Скорая «скорая помощь»
Сергей
25.07.17 12:25
Кольский полуостров медленно возвращается к первозданному состоянию - малолюдью. Если тенденция уменьшения населения продолжится, то ровно через 757 лет здесь не будет жителей. Можно над этим смеят
Комментарий к новости:Доходы северян сократились, оборот розничной торговли в Мурманской области снижается
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире10:15«Последний янычар». Художественный сериал, 80 серия (12+)11:00«Международные новости». Информационная программа11:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиРаботающие пенсионеры за прошедший год заработали три балла для повышения своей пенсии с 1 августа-PRO ВалютуКурс евро подрос почти на 23 копейки, а доллара - на 16 копеек-PRO ЭнергетикуБолее 5,5 млрд кВтч электроэнергии передано по сетям Колэнерго в первом полугодии 2017 года-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 26 июля-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?-PRO ЗаконыДепутаты Госдумы решили не выставлять ультиматум владельцам морских терминалов, осуществляющих открытую перевалку угля в портах
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика