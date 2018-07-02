Задолженность по предоставленным кредитам в Мурманской области на 1 июня увеличилась с начала года на 8,9%

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, за январь - май 2018 года объём кредитов, предоставленных юридическим и физическим лицам Мурманской области кредитными организациями Российской Федерации, составил 50,7 млрд рублей, что в 1,2 раза больше аналогичного периода 2017 года. Объём кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, вырос по отношению к аналогичному периоду 2017 года на 13,5% и составил 19,4 млрд рублей.

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям, увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила в мае 2018 года 15% (в мае 2017 года – 13,2%).

Задолженность по предоставленным кредитам на 1.06.2018 увеличилась с начала года на 8,9% и составила 156,3 млрд рублей (по состоянию на 1.06.2017 задолженность уменьшилась на 14,7%). Доля задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в формировании кредитного портфеля Мурманской области по состоянию на 1.06.2018 составила 42,2%.

Из общей суммы задолженности на задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, приходится 66 млрд рублей (увеличение с начала 2018 года – на 11,7%, по состоянию на 1.06.2017 - уменьшение в 1,4 раза), в том числе: задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), увеличилась с начала 2018 года на 13,1% и составила 58,9 млрд рублей, по состоянию на 1.06.2017 - снижение в 1,4 раза; задолженность по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства, уменьшилась с начала года на 2,7% и составила 7,1 млрд рублей, по состоянию на 1.06.2017 - снижение в 1,4 раза; задолженность по кредитам, предоставленным индивидуальным предпринимателям, снизилась с начала года на 2,6% и составила 1,1 млрд рублей, по состоянию на 1.06.2017 - снижение на 3,2%.

На задолженность физических лиц приходится 90,3 млрд рублей (увеличение с начала года на 5,7%, по состоянию на 1.06.2017 - увеличение на 1,2%).

Просроченная задолженность на 1.06.2018 составила 9,2 млрд рублей (увеличение с начала 2018 года на 4,5%, по состоянию на 1.06.2017 – 9,5 млрд рублей - снижение в 1,3 раза).

Удельный вес просроченной задолженности составил 5,9%, по состоянию на 1.06.2017 – 7,2%.

В общей сумме просроченной задолженности 71% составили кредиты, выданные субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам (1,2 млрд рублей и 5,3 млрд рублей, соответственно).

Вклады (депозиты) физических лиц, привлеченные кредитными организациями Российской Федерации в январе - мае 2018 года, по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличились на 11,3 млрд рублей (7,6%) и составили 159,2 млрд рублей. Средневзвешенные процентные ставки по депозитам, привлеченным в рублях физических лиц, в мае 2018 года составили 5,5% (в мае 2017 года – 4,5%).