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Мурманская область. Арктика04.06.18 16:42

Задолженность по заработной плате на предприятиях, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Мурманской области, за год снизилась более чем на 60%

Задолженность по заработной плате на предприятиях, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Мурманской области, за год снизилась более чем на 60%. Если на 1 мая 2017 года суммарный долг перед работниками региона составлял 429 млн рублей, то на 31 мая этого года эта сумма снизилась до 163 млн рублей. В течение года предприятия и организации-должники погасили порядка 280 млн. Об этом сегодня на рабочей встрече с губернатором Мариной Ковтун сообщил руководитель Государственной инспекции труда в Мурманской области Андрей Балмочных.

«Совместно с органами исполнительной власти, прокуратурой, Следственным комитетом проделана большая работа. Но проблема остаётся. Основная проблема заключается в том, что из 30 организаций, которые находятся в реестре Государственной инспекции труда, 19 находятся в состоянии банкротства. Если с экономически активными организациями можно работать, и мы с ними очень плотно работаем, то с предприятиями-банкротами, конечно, всё гораздо сложнее», – отметил Андрей Балмочных.

К числу крупнейших предприятий-банкротов региона, имеющих задолженность по заработной плате перед работниками, относятся Беломорская нефтебаза и авиапредприятие «Арктика».

Из экономически активных предприятий-должников наибольшую обеспокоенность вызывают АО «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» и снежногорское судоремонтное предприятия ООО «Косам». С ними и их руководством налажен постоянный контакт и обмен информацией, рост задолженности удаётся сдерживать.

«Работа проведена большая, размер задолженности уменьшился. Ни одна из сторон этой работы не имеет полноты контроля и воздействия на эти предприятия, работа ведётся совместными усилиями. Считаю, что нам нужно продумать дополнительные меры воздействия на экономически активных должников», – подчеркнула Марина Ковтун.

 

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