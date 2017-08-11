В Мурманске состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по выработке политики погашения и реструктуризации задолженности за ранее потреблённые топливно-энергетические ресурсы. В совещании принял участие генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Пётр Конюшенко.

Напомним, губернатором Мурманской области Мариной Ковтун на заседании правительства Мурманской области была отмечена неудовлетворительная работа ряда муниципальных унитарных предприятий, вследствие чего требуется налаживание их стабильной платёжной дисциплины.

В ходе совещания рассматривалась задолженность предприятий теплоснабжения Кольского района: МУП «Лавна», МУП «ТЭР», ООО «Мурмашинская тепловая компания», а также МУП «Хибины», эксплуатирующего электрокотельную в посёлке Коашва. Задолженность теплоснабжающих предприятий Кольского района требует принятия немедленных мер, особенно с учётом скорого начала отопительного сезона в Мурманской области.

Как отметил Пётр Конюшенко, снижение задолженности предприятий теплоснабжения является не менее важным элементом подготовки к осенне-земному максимуму нагрузок, чем проверка технической готовности электроотопительных установок. Сейчас с большинством предприятий теплоснабжения в Кольском районе у гарантирующего поставщика заключены соглашения о реструктуризации задолженности. «АтомЭнергоСбыт» ожидает внесения оплат по данным соглашениям до начала сентября после получения котельными средств целевой субсидии из областного бюджета.

«Правительство Мурманской области будет контролировать не только сроки исполнения соглашений, но и источники финансирования для обеспечения платежей с целью исполнения поручения губернатора об обеспечении 100% собираемости за энергоресурсы», – подчеркнул заместитель губернатора.

В отношении одного из крупнейших предприятий теплоснабжения Кольского района – Мурмашинской тепловой компании – предложено проработать вопрос о переходе на прямые расчёты компании с населением, а также поставлена задача в срок до 16 августа заключить договор с гарантирующим поставщиком электроэнергии о реструктуризации задолженности с графиком платежей.

Кроме того, на совещании рассматривались такие вопросы, как повышение энергоэффективности путем снижения потерь при теплоснабжении жилфонда, усиление работы с должниками за услуги теплоснабжения, докапитализация МУПов и заключение трехсторонних соглашений.