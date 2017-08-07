Задолженность за услуги ЖКХ в Мурманской области по количеству исполнительных производств сохраняется на уровне прошлого года – 1,9 млрд рублей

Сегодня в ходе рабочей встречи руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области Василий Ларин представил губернатору Марине Ковтун итоги работы ведомства в первом полугодии 2017 года. По просьбе главы региона главный судебный пристав Мурманской области особо остановился на вопросах взыскания задолженности по оплате труда и задолженности за коммунальные услуги.

Василий Ларин сообщил, что на сегодняшний день на исполнении у службы судебных приставов региона находится около 1400 исполнительных производств по задолженности по заработной плате с общей суммой задолженности порядка 40 млн рублей. Основной «поставщик» этой задолженности – порт «Витино» – 110 исполнительных документов на 36 млн рублей. Василий Ларин выразил уверенность, что грамотная оценка и дальнейшая реализация имущественного комплекса предприятия позволят практически решить проблему с задолженностью перед его работниками.

Задолженность за услуги ЖКХ по количеству исполнительных производств сохраняется на уровне прошлого года – 1,9 млрд рублей. За первое полугодие 2017 года исполнено и взыскано порядка 260 млн рублей. Кроме того, на исполнении находилось 17,3 тысячи исполнительных производств о взыскании в пользу организаций ТЭК задолженности за электроэнергию, газ и тепловую энергию на общую сумму 3,4 млрд рублей. Взыскано порядка 268 млн рублей. Рост количества предъявляемых исполнительных документов Василий Ларин связал с переходом на прямые платежи и усилением претензионно-исковой работы.

Основными сложностями при взыскании долгов по-прежнему остаются неплатежеспособность и непроживание граждан по адресам, указанным в исполнительных документах. При этом служба судебных приставов применяет широкий спектр мер воздействия на должников, учитывая каждый конкретный случай.