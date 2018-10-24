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Мурманская область. Арктика24.10.18 08:50

Заглядывая в будущее: главной угрозой для России станут засухи и пылевые бури

Дальнейший рост средних температур на Земле приведёт к резкому учащению мощнейших ливней и связанных с ними наводнений, масштабы и сила которых значительно занижаются текущими прогнозами. К такому выводу пришли физики, опубликовавшие статью в журнале «Nature Communications».

«Мы пытались раскрыть физические механизмы, объясняющие то, почему наводнения и ливни стали происходить столь часто по всей Земле. Мы знали, что экстремальные явления станут происходить чаще в будущем, и что нам надо понять, что нужно сделать для защиты от них. Наши расчёты позволяют подготовить подобные прогнозы», — заявил Цзябо Инь из университета Уханя (Китай).

Одним из последствий глобального потепления считаются так называемые «экстремальные погодные явления» — периоды аномальной жары зимой или холода летом, волны жары, недельные проливные дожди или бесконечные засухи. Ярким примером можно считать наводнение в Крымске в 2012 году и летнюю жару в России в 2010 году.

Как сегодня считают учёные, в будущем, по мере дальнейшего развития глобального потепления, частота таких явлений будет только расти, и они станут охватывать всё большие территории. Это приведёт к резкому увеличению смертности: каждый лишний градус жары летом будет повышать число умерших на пять процентов.

В прошлом году, как обнаружили австралийские экологи, подобные волны жары «сварили» несколько тысяч летучих мышей, живущих в лесах на западе континента, а в этом году — вызвали массовую гибель рыбы у берегов Калифорнии.

Расчеты учёных показали, что текущие климатические прогнозы значительно занижают частоту появления «внезапных» наводнений, связанных с резким повышением уровня осадков в определенные дни и месяцы. Это занижение, как отмечают учёные, связано не только с ростом температур, но и с рядом антропогенных факторов, в том числе с вырубкой лесов и с переменами в характере использования земельных ресурсов.

Сильнее всего подобные наводнения затронут Северную и Западную Европу, север США и юг Канады, а также южные регионы Китая. В некоторых регионах, как отмечают исследователи, частота ливней и наводнений будет повышаться на 40% на каждый дополнительный градус жары.

Единственным большим исключением в их расчётах стала Россия — фактически на всей территории нашей страны уровень осадков всех типов снижался в последние полвека, и продолжит понижаться в будущем. Таким образом, главной угрозой для неё станут не ливни и наводнения, а засухи и пылевые бури, пишет news.mail.ru.

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