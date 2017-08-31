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Мурманская область. Арктика31.08.17 08:20

Заглянули в эпоху позднего неолита - археологи нашли в Мурманской области янтарные украшения

Кольская археологическая экспедиция Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) нашла в Мурманской области украшения из балтийского янтаря эпохи позднего неолита, что, по выводам учёных, свидетельствует о связях между этими регионами несколько тысяч лет назад.

«Янтарные украшения, в том числе редкая подвеска, найдены при раскопках полуразрушенного жилища эпохи позднего неолита, обнаруженного экспедицией в устье реки Харловки в Мурманской области, – рассказал в среду ТАСС заместитель начальника экспедиции Евгений Колпаков. – Янтарь, вероятнее всего, с Балтики – отдаленные связи между регионами, возможно, торговые, были, они фиксируются по янтарю. Каким образом эти вещи попали туда, сложно точно сказать, но факт, что они транспортировались на несколько тысяч километров».

Вероятная дата, к которой археологи относят бытование этого жилища, – вторая половина третьего тысячелетия до нашей эры, период появления первых металлических орудий в Заполярье. «Возможно, жители этой местности в эпоху позднего неолита сами обрабатывали янтарь, потому что найденные нами подвески достаточно простой формы – каплевидной с отверстием, но они точно привезли его с Балтики, если не дальше, – пояснил Колпаков. – Находки янтаря были в этом регионе и раньше, но они крайне редки. Украшения, скорее всего, подвешивались на шнурках, которые не сохранились, их носили и мужчины, и женщины, поэтому сложно определить, чьи это украшения, тем более, они найдены в поселениях, а не в погребениях».

Само жилище археологи считают частью единого памятника, но пока не утверждают, что речь идёт о населенном пункте. Два продольных очага, найденные внутри памятника, позволяют учёным отнести его к древней скандинавской культуре гресбакен, памятники которой встречаются на побережье Баренцева и Норвежского морей.

Напомним, Кольская археологическая экспедиция работает с 1928 года. В наши дни она занимается раскопками археологических памятников на побережье Баренцева моря и изучением наскальных изображений – петроглифов и писаниц. Разведочные раскопки археологических памятников в устье Харловки, по словам Колпакова, связаны с наличием здесь большого количества хорошо сохранившихся органических остатков, прежде всего, костей морских животных, и поделок из органики.

 

 

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