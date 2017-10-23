Загорелся автомобиль - ваши действия…

За минувшие сутки в Мурманской области произошло три случая с возгоранием автомобилей - в областном центре, городе Заполярный и в селе Лувеньга. Чаще всего загорание в машине начинается из-за нарушения правил пожарной безопасности, а также короткого замыкания электропроводки, утечки в системе подачи топлива, курения в салоне, небрежности при перевозке легковоспламеняющихся грузов, пролива и возгорания топлива, самовоспламенения хранящейся в транспортном средстве промасленной ветоши.

Как действовать в случае возникновения пожара в автомобиле и что делать до прибытия подразделений МЧС? Существуют общие правила и рекомендации, зная которые, вы сможете не растеряться в сложную минуту, достойно выйти из ситуации и минимизировать возможные последствия.

Итак, если во время движения произошло загорание автомобиля, необходимо: немедленно остановиться и срочно покинуть салон всем пассажирам.

Позвонить в дежурную службу МЧС, а чтобы не терять времени, попросить это сделать тех, кто оказался рядом.

Заглушить двигатель, освободить замок капота, отключить аккумуляторную батарею и воспользоваться огнетушителем. Рекомендуется возить с собой огнетушитель емкостью не менее одного литра, который подходит и для тушения легковоспламеняющихся жидкостей, и для электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше шансов справиться с возгоранием.

Не применяйте воду для тушения пожара в двигательном отсеке – это может вызвать короткое замыкание электропроводки, распространение горящего бензина и увеличение площади горения.

Если огонь охватил заднюю часть машины, где находится бак с топливом, - быстро удалитесь от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже – выкатите его наружу и приступайте к тушению.

Пока большинство автомобильных возгораний обходится без пострадавших. Но чтобы не остаться без «железного коня», стоит помнить, что даже в холода пожар – это не лучший способ согреться. Поэтому важно следить за техническим состоянием авто и не забывать, что в машине всегда должен лежать исправный огнетушитель.

Помните, при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «01», сотовая связь - «112», «101».