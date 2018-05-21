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Мурманская область. Арктика21.05.18 08:11

Заканчивается прием заявок на игру-квест для студентов и участников молодежных общественных объединений «Антитеррор-2018»

31 мая 2018 года на базе Центра профессиональной подготовки УМВД России по Мурманской области состоится игра-квест для студентов и участников молодежных общественных объединений «Антитеррор-2018».

Основной целью игры является погружение молодых людей в смоделированные ситуации, связанные с противодействием экстремистским проявлениям и террористическим угрозам. Командам необходимо пройти пять этапов в форме квеста. Оцениваться будут правильные действия молодых людей, в том числе порядок оповещения правоохранительных органов в случае обнаружения подозрительных предметов или людей. После завершения игры для ее участников состоятся показательные выступления сотрудников полиции.

Команда-победитель игры-квеста получит кубок, диплом и подарки от организаторов игры. Остальные команды-участники получат дипломы и подарки.

Участниками игры могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 26 лет. Количество команд, которые будут участвовать в игре, ограничено, в связи с чем до 25 мая необходимо направить заявки от имени команды в составе пяти человек (форма прилагается) в оргкомитет на электронную почту mvd51@mvd.gov.ru с пометкой «Заявка на игру». Молодые люди, ранее участвовавшие в играх «Антитеррор-2016» и «Антитеррор-2017», к участию в игре «Антитеррор-2018» не допускаются. Дополнительная информация по тел. 8 (8152) 40-80-91, 8-999-091-60-20.

Справочно: Впервые игра для молодежи «Антитеррор» прошла в Мурманске в октябре 2016 года, инициаторами ее проведения выступили сотрудники отдела информации и общественных связей и Центра противодействия экстремизму УМВД России по Мурманской области совместно с отделом по делам молодежи Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Консультационную помощь при подготовке игры оказали представители УФСБ России по Мурманской области. В 2017 году в Мурманске прошли две игры для молодежи «Антитеррор-2017». Кроме того, в прошлом году подобные мероприятия прошли в Ковдоре, Кандалакше и двух молодежных центрах Мурманска.

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Михаил
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