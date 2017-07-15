Заключено соглашение о намерениях увеличения присоединенной мощности до 2022 года между ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «Апатит»

В Санкт-Петербурге вчера состоялась первая Межрегиональная инвестиционная энергетическая конференция. Мероприятие организовано аппаратом полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе при участии регионов округа, ПАО «МРСК Северо-Запада» и АНО «Стратегическое партнерство Северо-Запад».

В числе участников конференции – главы администраций регионов Северо-Запада, представители профильных федеральных министерств и ведомств, руководители электросетевых компаний, а также представители бизнеса, общественных объединений и союзов.

Мурманскую область представляли заместитель губернатора Евгений Никора, вице-президент Торгово-промышленной палаты региона Андрей Ильин, специалисты Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго», а также крупных предприятий региона.

Цель конференции – создание условий для улучшения делового климата, повышение инвестиционной привлекательности регионов, оказание содействия реализации крупных межрегиональных проектов развития экономики, а также обмен лучшими практиками по внедрению отдельных целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса.

Состоялось прямое общение на трёх круглых столах инвесторов, энергетиков и представителей органов государственной власти по вопросам реализации инвестиционных проектов предприятий транспортной инфраструктуры, сферы услуг и социальной сферы, минерально-сырьевого, горнодобывающего и оборонного комплексов. На одном из них по теме «Лучшие региональные практики по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Северо-Западного федерального округа» в качестве спикера выступил руководитель мурманской делегации – заместитель губернатора Евгений Никора.

Начальник управления формирования и реализации политики в области энергетики и жилищно-коммунального комплекса Минэнерго и ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев принял участие и выступил с предложениями на круглом столе по теме «Актуальные вопросы реализации региональных «дорожных карт» по внедрению целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения».

В ходе конференции заключено соглашение о намерениях увеличения присоединенной мощности до 2022 года между ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «Апатит».