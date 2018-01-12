Заключено соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Мурманской области

Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области заключило соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами. Соглашение подписано с АО «Управление отходами» по результатам конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Мурманской области, итоги которого были подведены в конце декабря 2017 года. Срок действия соглашения – 10 лет.

В соответствии с соглашением зоной деятельности регионального оператора является вся Мурманская область. К выполнению своих обязательств в полном объеме АО «Управление отходами» должно приступить с 1 апреля 2018 года.

Компания займётся сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением мусора, а также станет ответственной по сбору платежей за обращение с отходами.

Региональному оператору предстоит заключить в ближайшее время договоры с потребителями, при необходимости привлечь для качественного выполнения работы других операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Напомниим, в конце года в посёлке Междуречье состоялась церемония ввода в опытно-промышленную эксплуатацию мусоросортировочной линии первого в Арктической зоне РФ экотехнопарка в составе мусоросортировочного комплекса и полигона твердых коммунальных отходов. Реализация проекта осуществляется в рамках заключенного правительством Мурманской области концессионного соглашения.