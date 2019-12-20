Закон изменялся 30 раз - в Госдуме подвели итоги 15-летия действия закона о рыболовстве

Итоги 15-летней правоприменительной практики законодательства о рыболовстве обсудили на научно-практической конференции в Государственной Думе России 17 декабря. Организатором мероприятия выступил комитет по аграрным вопросам Госдумы.

Конференция собрала около 300 участников – депутатов, представителей государственных и региональных органов власти, судейского, научного и экспертного сообщества. Со всей России прибыли делегаты от рыбацких объединений, рыбопромышленных предприятий и колхозов.

20 декабря 2019 года исполнится 15 лет со дня принятия Федерального закона № 166 «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов». Работа над этим законопроектом продолжалась почти 10 лет и позволила сформировать национальное правовое регулирование в важнейшей сфере природных ресурсов. О динамике основных отраслевых показателей и задачах по модернизации материально-технической базы рыбопромышленного комплекса рассказал председатель Комитета Владимир Кашин. Он также подчеркнул важность проделанной работы по восстановлению популяции водных биоресурсов, борьбе с браконьерством и обновлению рыболовецкого флота и береговой инфраструктуры.

Вместе с тем, по словам Владимира Кашина, для того, чтобы эффективно решать задачи по увеличению потребления рыбной продукции населением и наращиванию стоимости экспорта, необходимо предусмотреть ключевые системные механизмы. «Главные вопросы – организация современной переработки и поставки продукции с добавленной стоимостью. Мы должны еще раз пересмотреть программу материально-технического обеспечения, чтобы перейти от сырьевому к инновационному пути развития отрасли, обеспечить качественной продукцией внутренний рынок, быть конкурентными на международном рынке. Считаю, что и наш Комитет, и правительство, и весь депутатский корпус должны оказать серьезную поддержку Росрыболовству и Минсельхозу в этом вопросе», – отметил Владимир Кашин.

Заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в своём выступлении уделил внимание мерам регулирования, направленным на повышение эффективности работы рыбохозяйственного комплекса страны.

По его словам, закон, принятый в 2004 году, полностью соответствовал тем целям, которые стояли перед государством, и за пять лет он дал неплохие результаты: общероссийский вылов стал расти. В 2009 году было решено продлить права пользования ресурсом еще на 10 лет. «На тот момент решалась задача не только консолидации активов, а построения отрасли как таковой. При этом государство хоть и не прописало конкретно в законодательстве, но в целом надеялось, что бизнес начнет инвестировать, отрасль начнет развиваться не только с точки зрения наращивания уловов и увеличения своей прибыльности, но и с точки зрения развития производственных мощностей, человеческого потенциала, кадрового капитала. Безусловно, какие-то программы были начаты, но все они основывались на необходимости осуществления и наращивания объема вылова без учетов вопросов безопасности, повышения социальной ответственности для бизнеса», – сказал Илья Шестаков.

В связи с этим в 2015 году по итогам заседания президиума Госсовета принято решение о том, чтобы закрепить законодательно механизмы, стимулирующие приток частных инвестиций в отрасль.

«Результаты, которые мы сейчас видим, действительно впечатляют. Они дают надежду на то, что отрасль будет развиваться гораздо более динамично с точки зрения экономической отдачи для страны. Происходит серьёзная реорганизация рыбохозяйственного комплекса. На отечественных верфях строятся рыбопромысловые суда, в регионах открываются современные рыбопромышленные комплексы. На данный момент, согласно заключённым контрактам, будет построено 43 судна – это практически плавающие фабрики и увеличение в разы отдачи от тонны выловленной рыбы. Появится 25 новых рыбоперерабатывающих заводов», – сказал Илья Шестаков.

По словам руководителя Росрыболовства, это не просто увеличение объёмов мощности переработки: активно растёт ресурсная база вылова, новые суда в том числе будут работать на перспективных объектах рыболовства и вести промысел в открытом океане.

Кроме увеличения экономической отдачи с тонны вылова, стоит задача наращивания объёмов воспроизводства и товарной аквакультуры, в том числе пастбищного лососеводства и марикультуры.

Глава Росрыболовства обратил внимание, что рыбохозяйственный комплекс – одна из самых живых отраслей с точки зрения изменения законодательства. «Постоянно что-то происходит: меняется ресурсная база, появляются новые промысловые виды, технологии. И к этому нужно постоянно адаптироваться. В целом могу сказать, что законодательство о рыболовстве и те изменения, которые мы вносим, достигают своей цели. Мы продолжим работать с Госдумой над внесением поправок для дальнейшего совершенствования законодательства», - пояснил Илья Шестаков.

Руководитель политической партии ЛДПР Владимир Жириновский большое внимание уделил вопросу повышения доступности рыбной продукции для населения, а также мерам борьбы с браконьерством.

«Мы большое внимание будем уделять сельскому хозяйству и рыбе в том числе. Надо добиться того, чтобы мы каждый день или хотя бы раз в неделю ели хорошую качественную рыбу, она намного более полезная, чем мясо. Поэтому японцы живут дольше всех, так как они едят только рыбу. Надеемся, что и наши граждане будут иметь более свободный выбор для того, чтобы получать рыбную продукцию, в том числе в живом виде», - сказал он.

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева, в течение минувших пятнадцати лет закон изменялся 30 раз: первоначально состоял из 53 статей, сейчас их 83. Внесено 812 поправок, 446 из которых носили очень серьёзный и часто принципиальный характер, пишет пресс-служба Росрыболовства.