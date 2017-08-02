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Мурманская область. Арктика02.08.17 10:41

Закон об Арктике так и не внесён в Госдуму - Артур Чилингаров

Исследователь Арктики Артур Чилингаров, совершивший десять лет назад погружение на дно Северного Ледовитого океана в точке географического полюса, поделился с ТАСС своим взглядом на проблемы Севера, арктический шельф и экологическую безопасность региона.

- Артур Николаевич, прошло уже десять лет после вашего погружения на дно Северного Ледовитого океана, когда вы с командой установили флаг России и научно подтвердили принадлежность хребта Ломоносова к нашему континентальному шельфу. Как продвинулась с тех пор тема признания этих территорий частью России?

- Существует конвенция по морскому праву, которая определяет порядок - кому какая территория шельфа принадлежит. Есть порядок подачи обоснованной научной заявки, которая отвечает на все вопросы комиссии по морскому праву Организации объединенных наций. Мы еще до погружения подавали заявку, но она по разным причинам была возвращена. После погружения весь мир как будто проснулся, и все захотели иметь у себя континентальный арктический шельф.

Однако мы считаем, что наше погружение, наша акция - это географическое событие, а не политическое. Это как поставить флаг на Эвересте или на Луне. Экспедиция стала географическим открытием, и она простимулировала многие арктические страны подготовить заявки с претензией на арктический шельф. Нас даже обвинили в том, что мы поставили флаг, якобы «застолбили», хотя, как я уже говорил, место на полюсе есть.

После нашей экспедиции Россия очень активно готовилась ко второй своей заявке на арктический шельф, которую она подала год назад. И министерство природных ресурсов, и его структуры, да и сам министр Донской (глава Минприроды Сергей Донской. – Ред.) докладывали, что Россия хребтом Ломоносова прирастает к арктическому шельфу. Дальше решает ООН и комиссия по морскому праву. Это займёт 3-5 лет, и, если не будет политических игр, то мы, как я считаю как учёный, получим международные права на Арктику к 2020–2023 году, а это 1,2 млн квадратных метров.

Мы ждём этого решения, но ждём не просто так. В состав комиссии по континентальному шельфу рекомендован наш учёный Иван Глумов. Так что я надеюсь, скоро спор вокруг Арктики разрешится.

- Признание шельфовых территорий за Россией - не единственный политический вопрос в Арктике. Расскажите, пожалуйста, на каком этапе сейчас закон об Арктике, какие поправки в него можно ожидать?

- Закон об Арктике так и не внесён в Госдуму, он обсуждается, там есть замечания. Также указом президента от 27 июня территории Кольского полуострова признаны арктическими, это идёт вразрез с той концепцией, которая была по этому закону представлена. Сейчас Госдума активизировалась, и создана комиссия по арктическим проблемам. И я так думаю, что все понимают важность этого законопроекта и то, что он должен учитывать интересы людей, которые там живут. Поэтому надеюсь, комиссия, которая работает над этим законопроектом, учтет все замечания, которые будут собраны. Я могу сказать, что законопроект очень важный, и, я так думаю, до конца года мы его рассмотрим.

- Недавно Канада внесла инициативу отказаться от использования мазута в Арктике и перейти на природный газ. Насколько реалистичной вы считаете эту инициативу?

- Это надо изучать, газовозы есть в Арктике. Но перевести все дизельные суда на газ непросто. Я думаю, у нас есть возможности улучшать то топливо, которое используют корабли, и их экологическую защищённость.

Комментарии

№ 202.08.17 12:44 - Павел ПетровичНе понял!!! Арктический аксакал заявляет, что "указом президента от 27 июня территории Кольского полуострова признаны арктическими, это идёт вразрез с той концепцией, которая была по этому закону представлена". Мурманская область с самого начала была включена в перечень территорий входящих в Арктическую зону. А тут Чилингаров говорит, что это идёт вразрез с той концепцией, которая была по этому закону представлена. Поясните, если сможете.
№ 102.08.17 11:42 - AnatolyЧто-то с Арктикой всё запутано и на всех уровнях. В ближайшей перспективе изменений в нашей жизни не будет.
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Павел Петрович
02.08.17 12:44
Не понял!!! Арктический аксакал заявляет, что "указом президента от 27 июня территории Кольского полуострова признаны арктическими, это идёт вразрез с той концепцией, которая была по этому закону пред
Комментарий к новости:Закон об Арктике так и не внесён в Госдуму - Артур Чилингаров
Anatoly
02.08.17 11:42
Что-то с Арктикой всё запутано и на всех уровнях. В ближайшей перспективе изменений в нашей жизни не будет.
Комментарий к новости:Закон об Арктике так и не внесён в Госдуму - Артур Чилингаров
Сэм
01.08.17 13:04
Самородок большой, а казнокрадов с стране ещё больше
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