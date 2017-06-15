Закон равен не для всех, или Юный велосипедист «таранит» машину офицера

В последнее время в СМИ появлялось немало материалов по поводу безнаказанности водителей, нарушающих правила дорожного движения. Россияне, живущие в правовом государстве, надеются на верховенство закона, и равную ответственность перед ним всех и каждого. Но так бывает далеко не всегда. Есть люди, для которых закон равнее, чем для других. Аналогичные ситуации случаются и у нас, в Мурманской области.

Если автомобилист не просто выезжает на встречную полосу движения, а всего лишь наезжает на неё на виду сотрудников ДПС, то это для него закончится или штрафом в 5 тысяч рублей, или лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев. Если не пропустил пешехода на пешеходном переходе – штраф 1500 рублей.

А если водитель автомобиля сбивает ребёнка на велосипеде в «Жилой зоне», обозначенной соответствующим знаком, где действуют требования ПДД, гласящие, что «при выезде из жилой зоны водители должны уступить дорогу другим участникам движения», а скорость движения не должна превышать 20 километров в час? Как минимум, должен полагаться штраф. Соответствующая статья КоАП РФ 12.18. там и гласит: «Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, влечёт наложение административного штрафа в размере одной тысячи пятисот рублей».

Но это относится к простым смертным. Если же за рулем сидел старший офицер внутренней службы, занимающий солидную должность, назовем его «Х», то он от ответственности может уйти, так как вина будет возложена на несовершеннолетнего ребёнка. И именно так случилось в описываемой мною ситуации.

2 сентября 2016 года раздался звонок. Мама ребёнка сообщила, что её сын, который впервые участвовал в тренировочном заезде велоклуба «Пилигрим» сбит автомашиной у дома № 11 по улице Душенова в городе Североморске. Взяв фотоаппарат, я выехал на место ДТП, где сделал несколько снимков, которые свидетельствуют, что ДТП произошло в жилой зоне, автомобиль на пол корпуса проехал дальше тропинки, по которой ехали велосипедисты, на дверцах автомашины вмятин от столкновения нет, зато на номерном знаке автомобиля видны следы от сбитого велосипеда. Подробно говорю о снимке потому, что впоследствии водитель заявит, что он вообще стоял, а не ехал, а сотрудник ДПС в материалах расследования напишет вообще абсурдную версию, что ребёнок въехал в автомобиль.

На месте ДТП уже работали сотрудники ДПС, здесь же стояла «группа поддержки» из офицеров, подчиненных водителю – участнику ДТП.

Первую помощь ребёнку оказала скорая помощь, прибывшая по вызову и констатировавшая ссадины на лбу, ушибы мягких тканей левого колена. Юного северянина спасло то, что у него на голове был шлем.

Родители стали ждать результатов расследования. И каково же было их удивление, когда в поступившем с письмом 17 октября прошлого года (через полтора месяца) материалах расследования, они узнали, что «несовершеннолетний ребёнок совершил столкновение с передней частью автомобиля, движущегося со двора дома» («Х» на суде сказал, что он стоял, а это уже лжесвидетельство). Но ведь, чтобы совершить такое столкновение, нужно ехать в лоб автомобилю, а не пересекать ему дорогу.

Если я спрошу у любого автомобилиста, зачем ему нужен видерегистратор, то получу вполне конкретный ответ: «Для того, чтобы доказать свою невиновность в случае ДТП». На двух из четырёх имеющихся у меня фотографий автомобиля товарища «Х» виден видеорегистратор. Спрашивается, если он невиновен, если стоял на месте, то почему не воспользовался видеозаписью с регистратора? Ответ очевиден. Она, видеозапись, была бы не в его пользу. Удивляет, что и сотрудник ДПС не воспользовался ею. Это уже вопрос к его профессионализму, компетентности и профпригодности, а может быть, и заинтересованность в том, чтобы её не использовать.

По поводу травм ребёнка сотрудник ДПС написал, что он «устно проконсультировался по средствам мобильной связи с начальником судебно-медицинской лаборатории филиала № 1111 Главного государственного центра судебно-медицинских экспертиз» филиала ФГКУ МО РФ». Это вообще выходит за рамки понимания. Производство по делу об административном правонарушении было прекращено, вина возложена на ребёнка, который, как написано в материалах расследования «совершил столкновение с передней частью автомобиля, движущегося со двора дома».

В материалах расследования есть фраза о «субъективной» оценке правонарушения. Хотелось бы видеть объективную, а не субъективную оценку ДТП с учётом ПДД, а не ту, которую видит сотрудник ДПС по своему усмотрению. Что такое «субъективная» оценка видно по итогам расследования. Ну, совершил человек непреднамеренное нарушение, накажите его в рамках закона. Не бог весть, какое наказание штраф в полторы тысячи рублей. Но возложить вину на ребёнка(!), это слишком, при явном нарушении ПДД водителем. Естественно, родители не могли смириться, и не смирятся с такими выводами.

1 ноября 2016 года мамой ребёнка, было направлено письмо начальнику ГИБДД капитану полиции Кадыкову П.Ю. с просьбой провести новое административное расследование. Лишь 10 марта 2017 года, через 5 месяцев(!), повторное расследование было завершено и Кадыков П.Ю. посчитал, что дело должно быть прекращено.

Вместе с этим письмом поступило Заключение эксперта от 2 марта 2017 года, где спустя 6 месяцев(!) после ДТП делается вывод, что «ссадина лба» и «ушиб мягких тканей левого коленного сустава» не являются телесными повреждениями и не причинили вреда здоровью.

22 марта 2017 года мамой ребёнка было направлено письмо в Москву, в Главное Управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Российской Федерации, которое было перенаправлено в Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области. 11 апреля мама пострадавшего северянина была приглашена в Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области, где врио начальника этого ведомства полковник полиции Усс А.Н. сообщил, что прекращение дела об административном правонарушении было правильным.

Но в это же время мною, в рамках журналистского расследования было направлено письмо на имя прокурора города Североморска, старшего советника юстиции Шипова Ю.Н. с просьбой дать правовую оценку результатам расследования. Здесь к этому вопросу подошли объективно, и в ответе, подписанном заместителем прокурора города, младшим советником юстиции Жилинковым П.В. было чётко прописано, что:

- При расследовании дела по факту ДТП протокол места происшествия сотрудниками полиции в нарушение статьи 28.1.1. КоАП РФ не составлялся;

- В материалах дела отсутствовали сведения о вручении законным представителям потерпевшего копии определения и разъяснении им прав и обязанностей;

- Постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении не было своевременно направлено законному представителю потерпевшего.

- Не были приняты меры по определению превышения скорости одним из участников ДТП и не предоставления преимущества движения;

- Не дана оценка наличия признаков состава административных правонарушений, предусмотренных ст.12.9. и 12.18. КоАП РФ и она не рассматривалась.

После поступления всех этих заключений, была направлена жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в Североморский районный суд.

В нём было отмечено несогласие с постановлением по делу об административном правонарушении, а также, что при его вынесении начальником ГИБДД было допущено нарушение требований процессуальных норм, в связи с чем, постановление по делу подлежит отмене.

Ведь в ходе проведения административного расследования не были установлены фактические и объективные данные о том, с какой скоростью двигалось транспортное средство. Фактические и документально подтвержденные обстоятельства указывают на то, что водитель в момент столкновения с несовершеннолетним двигался с превышением установленной, в том числе дорожными знаками, скорости движения, что в свою очередь образует самостоятельный состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст.12.9 КоАП РФ.

При этом, в нарушение требований ст.26.2. КоАП РФ в качестве допустимого доказательства по делу об административном правонарушении начальником ГИБДД капитаном полиции Кадыковым П.Ю. при вынесении оспариваемого решения было принято заключение эксперта от 02.03.2017 №34-СВ-17, составленное по результатам экспертизы, назначенной в нарушение требований ст.26.4 КоАП РФ и по истечении установленных ст.28.7 КоАП РФ сроков. О назначении экспертизы должностное лицо не уведомило законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего.

Это существенное нарушение порядка назначения и проведения экспертизы.

В ходе производства по делу об административном правонарушении были допущены многочисленные нарушения процессуальных норм КоАП РФ.

Постановление по делу об административном правонарушении должно быть законным, обоснованным и мотивированным. Не может считаться мотивированным постановление по делу об административном правонарушении, если в нём не указано, почему одни из имеющихся в материале дела сведения были приняты за основу решения, а другие отвергнуты.

Такие ошибки, допущенные сотрудниками ГИБДД, не могут быть случайными, т.к. указанные выше сотрудники далеко не первый год служат в ГАИ.

Родители просили суд отменить постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении от 10.03.2017, вынесенное начальником ГИБДД капитаном полиции Кадыковым П.Ю. по основаниям, предусмотренным п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ.

Однако, Североморский городской суд решил оставить жалобу матери ребёнка без удовлетворения. Конечно же, это законное право суда, которое будет обжаловано в областном суде. Но удивляет, что судья ссылается на заявление водителя о том, что «он пропустил одного велосипедиста, остановился, после чего с левой стороны с большой скоростью въехал ещё один велосипедист, и ударился в левую переднюю часть автомобиля, мальчик упал с велосипеда, перелетел через капот и упал в зелёную зону с правой стороны». И это притом, что в суд были переданы фотографии, где видно, что автомобиль проехал пересечение с тропинкой, по которой ехали велосипедисты, а на номерном знаке в передней части виден след от столкновения с велосипедом. Т.е. не велосипедист въехал в автомобиль, а автомобиль сбил велосипедиста. Ну и, как должна была судья воспринять фразу о том, что ребёнок перелетел через капот, и при этом не получил никаких телесных повреждений. Она же ссылается на медицинское заключение, сделанное через шесть месяцев, соглашаясь, что оно не принесло вред здоровью.

Понятно, что и данное решение Североморского районного суда и постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении от 10.03.2017, вынесенное начальником ГИБДД Кадыковым П.Ю., будет обжаловано в Мурманском областном суде, а, если это будет необходимо, будет направлено и председателю Мурманского областного суда, и в Верховный суд. Родителей не остановит и необходимость обратиться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, ибо их права нарушило уже не частное лицо, а государственные структуры в лице суда, и структурных подразделений Министерства внутренних дел.

Прошло десять месяцев этой волокиты, областной суд будет заседать в середине июля. Когда завершится этот процесс, не ясно, но родители ребёнка намерены довести дело до логического конца.

Естественно, о деятельности сотрудников североморской ГИБДД будет проинформирован Министр МВД генерал полиции Колокольцев В.А., чтобы он сделал выводы о профессионализме и профпригодности сотрудников ГИБДД Североморска и Мурманской областной инспекции. Не останется без соответствующей информации о своем подчиненном и Министр МЧС Пучков В.А.

Для семьи ребёнка, в данной ситуации важен не материальный аспект. Несмотря на то, что велосипед выведен из строя, родители иск на возмещение материального и морального ущерба не подавали. Этот процесс ещё впереди. Для них важно добиться справедливости. Это дело чести. Закон должен быть равен для всех. Как и ответственность для тех, кто попытался переложить вину на ребёнка, проводя расследование с вопиющими нарушениями.

Юрий БАНЬКО.