Законодатели решили подбросить пенсионерам деньжат

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, 28 сентября состоялось очередное заседание Мурманской областной думы. В нём приняли участие представители органов исполнительной власти, муниципальных образований, общественности. Вёл заседание глава регионального парламента Сергей Дубовой. Парламентарии рассмотрели более 30 вопросов. В окончательной редакции принято 17 законов.

В их числе – проект закона «О развитии казачества в Мурманской области». Он устанавливает правовые и организационные механизмы государственного регулирования развития казачества на территории области. Проект закона устанавливает правовые и организационные механизмы государственного регулирования развития казачества на территории области, взаимодействия казачества с органами государственной власти и регулирует иные отношения, связанные с деятельностью казачества в Мурманской области.

Процедуру окончательного чтения прошёл проект закона «О реализации отдельных положений федерального закона «Об основах приграничного сотрудничества» на территории Мурманской области». Он определяет полномочия органов государственной власти нашего региона в сфере приграничного сотрудничества, устанавливает порядок согласования соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных образований Мурманской области с муниципальными образованиями сопредельных государств и порядок регистрации данных соглашений.

Депутаты приняли в окончательном чтении законопроект «О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в целях установления социальной доплаты к пенсии». Он увеличивает на 2018 год размер социальной доплаты на 433 рубля, и в 2018 году он составит 12523 рубля. Необходимо отметить, что указанная доплата осуществляется с 2010 года и в общей сложности она ежегодно увеличивалась и фактически в настоящее время удвоилась.

Региональные законодатели приняли во втором чтении и окончательной редакции проект закона, вносящий изменения в закон «О государственной социальной помощи в Мурманской области». Он направлен на упорядочение правовых и организационных основ оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям, в том числе имеющим детей, малоимущим одиноко проживающим гражданам, иным категориям.

В первом чтении и окончательной редакции принят проект закона, который дает право органам местного самоуправления на содействие развитию физкультуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья. Корректировка касается и адаптивной физической культуры.

В третьем чтении принят закон, устанавливающий дополнительную меру социальной поддержки лицам, получившим высшее медицинское образование и обучающимся в ординатуре, в виде ежемесячной стипендии в пять тысяч рублей. Речь идёт о тех, кто поступил на обучение по целевому приёму и заключил с медицинской организацией договор о трудоустройстве, одним из условий которого будет обязанность проработать в ней три года.

Региональные парламентарии обсудили и приняли в первом чтении и окончательной редакции проект закона, вносящий изменения в отдельные законодательные акты по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области. Перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в региональную программу, дополнен работами по замене и восстановлению несущих строительных конструкций многоквартирного дома, а также их отдельных элементов.

Депутаты приняли в окончательной редакции проект закона, который устанавливает на 2018 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на территории Мурманской области. В связи с ростом числа иностранных граждан, работающих на основании патента, предлагается повысить данный коэффициент с 1,4 до 1,8, тем самым увеличив доходную базу бюджета Мурманской области в виде фиксированного авансового платежа по патенту для таких работников.

В первом чтении приняты «налоговые» законопроекты, которые, в частности, касаются предоставления льгот по налогу на имущество организаций, реализующих приоритетные или стратегические инвестиционные проекты на территории области. Они вступают в силу с 1 января 2018 года. Законопроекты разработаны на основе анализа правоприменительной практики регионального налогового законодательства и уточняют нормы действующих законов «О налоге на имущество организаций» и «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области». В частности, вносится дополнение, предусматривающее, что на момент подачи инвестором заявки о государственной поддержке инвестиционный проект должен находиться в стадии осуществления капитальных вложений. Кроме того, в отношении проектов, направленных на создание новых производств, действие льготы по налогу на имущество предлагается распространить, в том числе, на имущество, созданное, приобретенное в рамках приоритетного или стратегического инвестиционного проекта в течение периода, не превышающего 24 месяцев, предшествующих дате подачи инвестором заявления о предоставлении