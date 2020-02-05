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Мурманская область. Арктика05.02.20 07:45

Законодательная инициатива Мурманской областной Думы принята в первом чтении

Депутаты Государственной Думы 4 февраля рассмотрели проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении», который разработан региональным парламентом с целью решения актуального вопроса, связанного с потерями горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке.

С докладом по вопросу выступил глава профильного комитета областной Думы Михаил Антропов.

- Законодательная инициатива восполняет пробел в тарифном регулировании, - подчеркнул депутат. - Как показывает анализ, потери воды (горячей, питьевой, технической) по отдельным организациям достигают более 28 процентов, что приводит к непроизводительному и нерациональному использованию ресурсов. Большинство расходов в сфере водоснабжения являются условно-постоянными и не зависят от объёма воды, но расходы электрической энергии и химреагентов имеют прямую зависимость от объемных показателей.

Предлагается отнести к компетенции федерального органа исполнительной власти полномочия по утверждению порядка установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, а к компетенции органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации - полномочия по установлению нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке. Также вносится дополнительная норма, устанавливающая обязательность учёта нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке при расчете тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Принятие законопроекта будет способствовать установлению единообразного подхода при учете потерь ресурсов в ходе установления тарифов в различных отраслях хозяйства и устранению имеющихся разногласий и пробелов в тарифном регулировании, а также повышению энергоэффективности предприятий водоснабжения. Кроме того, установление нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке приведет к снижению расходов на электрическую энергию, химреагенты и прочие затраты, что в свою очередь отразится на конечном тарифе, устанавливаемом для потребителя.

Проект закона принят Государственной Думой в первом чтении.

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