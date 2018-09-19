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Мурманская область. Арктика19.09.18 13:51

Законопроект о пенсиях одобрен в первом чтении: какие изменения ждут жителей Мурманской области

Госдума одобрила в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Для северян предусмотрено поэтапное повышение пенсионного возраста до 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

В Отделении ПФР по Мурманской области сообщили, что с учётом предложений Президента России законопроектом предлагается закрепить общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. При этом для северян сохраняется право выйти на пенсию на 5 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста. Таким образом, для жителей Крайнего Севера предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста до 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

При этом для женщин, родивших двух и более детей и выработавших «северный» стаж, как и прежде, сохраняется право досрочного выхода на пенсию в 50 лет.

Требования к специальному («северному») стажу, который даё право на досрочный выход на пенсию по старости, не изменяются. Согласно законопроекту, право на досрочное назначение страховой пенсии по старости будет предоставляться мужчинам по достижении возраста 60 лет и женщинам по достижении возраста 55 лет, если они проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера, либо не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к ним, и имеют страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Возраст выхода на пенсию не меняется и для женщин, родивших пять и более детей, родителей детей-инвалидов, инвалидов вследствие военной травмы и инвалидов по зрению первой группы, для лиц, пострадавших в результате техногенных и радиационных катастроф и ряда других категорий граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию по социальным мотивам и состоянию здоровья.

Также повышение пенсионного возраста не предусматривается для граждан, занятых на работах с вредными и тяжёлыми условиями труда, перечень которых можно найти на сайте ПФР в разделе «Что важно знать о новом законопроекте о пенсиях», отметили специалисты Пенсионного фонда в комментарии.

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