Законопроект о преференциях для инвесторов в Арктике внесут в правительство РФ до 10 июня

Проект закона о преференциях для инвесторов в Арктической зоне РФ будет внесен в правительство до 10 июня. Об этом сообщил в среду замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков в рамках дискуссионного клуба в экспертном центре «ПОРА», передает ТАСС.

«Мы его (законопроект. – Ред.) обсудили в правительстве, зафиксировали все разногласия с нашими коллегами, много замечаний такого юридически-технического характера. Мы сейчас будем все это корректировать, и до 10 июня должны уже внести в правительство для последующего внесения в Госдуму», - сказал он.

Общественные обсуждения проекта закона, по словам Крутикова, завершатся 3 июня. Говоря о законопроекте, он отметил, что его основная задача «создать стимулы для появления новых предприятий и рабочих мест». Сейчас проект закона о создании преференциального режима в Арктической зоне РФ предполагает снижение налоговой ставки для новых проектов на весь срок их реализации. «Вся Арктика накрывается таким преференциальным режимом - от Кольского полуострова до Чукотки», - добавил Крутиков.

При этом налоговые льготы для инвесторов дифференцированы в зависимости от проекта. «Отдельные льготы для проектов на шельфе, отдельно - для континентального углеводородного сырья, отдельно - для производства сжиженного природного газа и все иные проекты, которые включают в себя не только добычу, но и любые сферы. Ограничение одно – минимальный объем инвестиций в 500 тысяч рублей», - пояснил замминистра.

По словам Крутикова, в проекте закона предусмотрено также предложение по строительству инфраструктуры в Арктике. Для этого предусмотрен специальный налоговый режим. Суть его в том, что действующее в Арктике предприятие, добывающее, может быть освобождено от налога на добычу полезных ископаемых в объеме инвестиций в новую инфраструктуру. Как заявил замминистра, планируется поставить высокую планку – 100 млрд рублей, имея в виду, что через этот механизм пройдут только большие проекты.