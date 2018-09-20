Законопроект о штрафах за отказ в приёме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста принят Госдумой в основном чтении

Госдума сегодня на заседании приняла во втором, основном чтении, законопроект о введении штрафов до 200 тысяч рублей за отказ в приёме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста.

Ко второму чтению поступило три поправки, однако все они были отклонены депутатами. Таким образом, редакция первого чтения сохранилась.

Инициатива была внесена президентом и одобрена депутатами в первом чтении 13 сентября. В соответствии с ней Уголовный кодекс РФ дополняется новой статьей «Необоснованный отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста». Согласно этим нормам такие действия предлагается наказывать «штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов». Оговаривается, что под предпенсионным возрастом «понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости».

Как подчеркивается в пояснительной записке, «в связи с изменением возраста выхода на пенсию граждан РФ возникает опасность необоснованного отказа в приёме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста», пишет ТАСС.