Законопроект о создании опорных зон в Арктике внесут в правительство РФ до 17 июня

Министерство экономического развития РФ планирует внести в правительство страны проект закона о развитии Арктической зоны РФ и создании опорных зон на территории российского Крайнего Севера до 17 июня. Об этом сообщил 31 мая в ходе заседания президиума Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации замдиректора департамента регионального развития минэкономразвития Дмитрий Веригин.

«Перед нами стоит задача внести закон (об опорных зонах в Арктике) в правительство до 17 июня», - сказал он, отметив, что в будущем оформление опорной зоны для регионов будет занимать от полугода до нескольких лет, пишет ТАСС.

В августе 2017 года правительство утвердило новую редакцию государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». Общий объём средств, выделяемых на программу из федерального бюджета, составляет более 190 млрд рублей. Финансирование будет осуществляться по трём направлениям - развитие опорных территорий, Северного морского пути и судоходства в Арктике, а также создание нового оборудования и технологий.

Российская часть Арктики включает Мурманскую, Архангельскую области, Коми и Якутию, а также Красноярский край, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане, и некоторые улусы Якутии.