Законопроекту, дающему право молодым специалистам получать полярки с первого дня работы, дали зелёный свет

В областную Думу поступил законопроект, дающий право молодым специалистам получать полярки с первого дня работы. Проект закона вносит изменения в статью 6 действующего закона «О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера».

Корректировки касаются молодых специалистов до 35 лет, прибывших в Мурманскую область из районов с более благоприятным климатом для работы в областных учреждениях. Этой категории граждан даётся право получать процентную надбавку к зарплате в размере 80% с первого дня работы в Заполярье.

- Законопроект очень своевременный и важный, он позволит привлечь молодёжь в наш северный регион, - отметил глава регионального парламента Сергей Дубовой. – Решение кадровых проблем в самых различных сферах лежит в одной плоскости с задачами по развитию Мурманской области.

Проект закона планируется обсудить на заседании профильного комитета Думы и далее включить в повестку дня ближайшего заседания регионального парламента.