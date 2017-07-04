Законотворцы хотят дать послабление должникам

Нижняя палата парламента России может увеличить минимальную сумму долгов, при которой судебные приставы ограничивают россиянам выезд за границу. Эта сумма может вырасти с 10 тысяч рублей в три раза: до 30 тысяч рублей, пишет газета «Известия» со ссылкой на поправки в закон «Об исполнительном производстве», которые будут рассмотрены сегодня, 4 июля, комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.

Издание уточняет, что порог задолженности может быть увеличен только на временной основе: «Если должник в течение двух месяцев не исполнил решение суда, то пристав будет вправе ограничивать его выезд и при долге в 10 тысяч рублей», - рассказал газете член комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Зариф Байгускаров.

Это нововведение не относится к социально значимым долгам - по алиментам, по возмещению вреда здоровью либо вреда в связи со смертью кормильца, а также имущественного и морального ущерба. Для перечисленных выше случаев порог остается прежним - 10 тысяч рублей.

Отмечается также, что ограничения на выезд граждан России за пределы страны будут сниматься в течение суток с момента оплаты долга и появления этих данных в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

По словам Байгускарова, эти нововведения могут вступить в силу уже 1 октября текущего 2017 года.