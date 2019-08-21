Закручивают гайки: антилидеров рынка по управлению многоквартирными домами понуждают к работе

Мурманская управляющая компания «Севжилсервис», которой грозит отзыв лицензии через суд и выдворение с рынка коммунальных услуг, разработала план выхода из кризиса, приступила к ремонтам в подведомственных подъездах и ускорила подготовку жилого фонда к зиме.

Комментируя инициированное областной Госжилинспекцией аннулирование лицензий у ряда нерадивых управляющих компаний – лидеров по количеству нареканий на их работу от жильцов, глава региона Андрей Чибис подчеркнул, что мириться с произволом управляющих компаний никто не намерен.

«Пусть это будет наглядным сигналом для всех. Пощады у нас не будет», – отметил Андрей Чибис.

По поручению врио губернатора его заместитель Евгений Никора и главный государственный жилищный инспектор Мурманской области Алёна Кузнецова убедились в том, что компания начала ремонты, и проверили их качество. В ходе проверки были поставлены конкретные сроки завершения ремонтов, жёстко обозначены условия, на которых будет приниматься работа.

«По поручению врио губернатора мы начали очень серьёзно закручивать гайки в части работы управляющих компаний. Если УК работает плохо, она должна исправиться, причём быстро и результативно, или же уйти с рынка. У Государственной жилищной инспекции есть все инструменты, чтобы такую компанию с рынка убрать», – подчеркнул Евгений Никора.

Согласно представленному плану «Севжилсервис» до 1 сентября отремонтирует 32 подъезда по адресам: ул. Аскольдовцев, 3 (подъезды 1, 2 и 4), ул. Аскольдовцев, 12 (подъезд 4), ул. Гагарина, 1 (подъезд 3), ул. Гагарина, 22 и 24 (в обоих домах подъезды 1 и 2), ул. Гагарина, 4 (подъезд 3), ул. Гагарина, 6 (подъезды 1, 2 и 3), ул. Гончарова, 13 (подъезд 1), ул. Гончарова, 5 (подъезд 5), ул. Ивченко, 3 (подъезд, 1, 2, 3 и 5), ул. Лобова, 11, к.3 (подъезд 1), ул. Лобова, 28 (подъезд, 1), ул. Чумбарова-Лучинского, 24 (подъезд 4), ул. Чумбарова-Лучинского, 21 (подъезд 4), ул. Подстаницкого, 2 (подъезды 1, 2, 3 и 4), ул. Сафонова, 20, к.2 (подъезды 2 и 3), ул. Свердлова, 12, к.4 (подъезд 4), ул. Свердлова, 40, к. 4 (подъезд 1), пр. Героев-североморцев, 68 (подъезд 1).

Ещё 35 подъездов по представленной управляющей компанией информации будут отремонтированы в период до конца года.

О нареканиях к качеству и срокам проведения ремонтов можно сообщить на «горячую линию» по проблемам жилищно-коммунального хозяйства по телефону 8-800-250-78-25.