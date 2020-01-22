ФКУ Упрдор «Кола» сообщает, что с 10.00 закрыто движение всех видов транспорта на участке км 1470 - км 1510 автодороги Р-21 «Кола» в Мурманской области по причине неблагоприятных погодных условий в виде сильного порывистого ветра, низовой метели и нулевой видимости.

Непогоду можно переждать на специальных автостоянках на 1428 км, 1484 км, 1501 км, 1531 км или воспользоваться объездным маршрутом по региональной автодороге Мурманск – Кола – Верхнетуломский – Никель.

ФКУ Упрдор «Кола» просят водителей быть внимательными и учитывать погодные условия при планировании маршрутов передвижения.

По всем оперативным вопросам необходимо обращаться в ТСЦ ФКУ Упрдор «Кола» по телефонам: +7-921-800-07-94, (814 2) 44-44-77.