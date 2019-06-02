«Закрытый» вопрос под Путина, или Каприччио для «первой скрипки» Мурманской области Андрея Чибиса

Неожиданная ситуация, в которую попал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), очень ярко показала, в каком мире мы сегодня живём. В мире мифов! И ими нас в режиме онлайн обрабатывают многочисленные информационные ресурсы. Удивляться этому не стоит, так как людям привычно жить в мире сказок, лишь бы они не были ужастиками.

В картину общественных настроений добавили ярких красок

На этой неделе ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, на основании которого можно было сделать вывод, что уровень доверия Президенту РФ Владимиру Путину в мае 2019 года оказался наиболее низким за последние 13 лет (31,7%). За эту цифирь сразу же ухватились многочисленные информагентства, растиражировав «сенсационный» рейтинг по просторам Всемирной паутины.

По словам руководителя ВЦИОМ, главная причина падения уровня доверия и рейтинга заключается в том, что у россиян присутствует непонимание, «когда нам станет жить лучше». Валерий Фёдоров отмечает, что россияне вкладывают в это понятие следующее: когда начнут расти доходы. Глава ВЦИОМ отмечает, что статистика пятый год подряд фиксирует то, что доходы граждан России в среднем по стране «не растут». При этом пенсионную реформу Валерий Фёдоров назвал «символической».

Он утверждает, что люди не верят в то, что завтра жизнь будет лучше, чем сегодня. У людей стало больше скепсиса, пессимизма.

Оценки руководителя Всероссийского центра изучения общественного мнения можно подкрепить и тем, что, по мнению части граждан страны, в России за пару десятилетий сформировалось социальное расслоение, которое становится наследственным, так как родители, имеющие власть и деньги, дают своим детям хорошее образование, часто за рубежом, устраивают их на доходные места. Такое впечатление, что страна вернулась во времена царствования Романовых. Общество расслоилось на небольшую группу власть имущих и вечно избираемых и на основную часть населения - наёмных работников - избирателей.

Сегодня часть электората критически оценивает и внешнеполитические «успехи» нашего лидера, и положение России на мировой арене. Эфемерными являются, на взгляд граждан из этой группы, наши успехи в Сирии и Эфиопии, не добавляет позитива и азиатский тренд развития страны. Радоваться этому как-то не приходится, когда рядом «майданутая» Украина, «санкционутые» страны Европы.

И это можно было бы как-то терпеть, если бы не понимание, что цель у власть имущих – личное обогащение, а наша – ежедневное выживание.

Многим избирателям уже надоели слова заезженных речей ВВП о вечном повышении благосостояния граждан, о вечных рывках и прорывах. При этом лидер страны не говорит, какое мы общество строим. У нас же рынок, как на Западе, у нас же демократия круче, чем в США и Великобритании! А почему они стали нашими врагами, куда мы идём, что строим, для чего осваиваем Арктику, когда Сибирь почти не освоенная, деревни исчезают?

Ответов на эти вопросы мы не услышим, так как сразу же после вала сообщений от падения рейтинга Путина, Кремль запросил разъяснений.

И тут произошло чудо! Кто-то, наверное, ожидал, что после таких негативных статистических данных будет проводиться корректировка курса и в экономике, и в политике, и в других институтах общества, но нет, ВЦИОМ оперативно провёл изменение системы опроса.

Центр дополнил методику оценки доверия политикам «закрытым вопросом». В этом формате рейтинг Владимира Путина сразу же вырос вдвое!

В пятницу, 31 мая, на сайте ВЦИОМа появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленной методикой измерения. С этого момента респондентам предлагается отвечать на вопрос «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете (данному политику)?» В списке политиков указаны: Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов. На вопрос предлагается ответить «да» или «нет» без других вариантов.

«Теперь мы прямо интересуемся у респондентов, доверяют они или нет лидерам отечественной политики, называя конкретные имена и фамилии», - объясняет глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров.

Разница заметна не только в постановке вопроса, но и в ответах. На вопрос о доверии Путину по новой методике оценки положительно ответили 72,3% респондентов, не доверяют главе государства 23,7%, следует из данных опроса на сайте ВЦИОМа. Медведеву доверяют 37% респондентов, Жириновскому — 36,1%, Зюганову - 32,6%, Миронову - 26,7%. Владимир Путин стал единственным политиком с положительным индексом доверия (позитивных оценок более 50%).

Напомним, что в традиционном опросе ВЦИОМа за 26 мая, где респондентам задавали открытый вопрос, о доверии Путину заявили 30,5%, Медведеву - 7,2%, Жириновскому - 9,5%, Зюганову - 5,6%, Миронову - 1,5%.

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров так прокомментировал «РБК» обновление методики опроса о доверии политикам: «Идя навстречу многочисленным пожеланиям журналистов и их читателей/слушателей, мы дополнили нашу традиционную методику исследования уровня доверия российским политикам новым вопросом. Теперь мы прямо интересуемся у респондентов, доверяют ли они или нет лидерам отечественной политики, называя конкретные имена и фамилии, - объяснил он. - …Уверен, что получаемая благодаря этому нововведению картина общественных настроений станет не только более объёмной, но и более понятной нашей аудитории и журналистскому сообществу».

Сразу после публикации нового опроса пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле довольны работой социологов, но «безусловно» продолжат задавать им вопросы об их работе, если они появятся. По его словам, рейтинг президента формируется на основе того, как люди оценивают результаты его деятельности, а «всё остальное вторично».

Каприччио в Мурманской областной филармонии – выступает Андрей Чибис

На этой же неделе в рамках расширенного заседания региональной Думы глава региона Андрей Чибис в Мурманской областной филармонии представил доклад о ключевых стратегических направлениях социально-экономического развития Мурманской области и результатах деятельности правительства Мурманской области за 2018 год.

Такой формат отчёта главы региона был выбран впервые. В прекрасном зале, в котором недавно звучали произведения великих Моцарта и Чайковского, который недавно посетил художественный руководитель и главный дирижёр Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», народный артист СССР Владимир Спиваков, собрались руководители городов и весей региона, члены правительства, представители общественных организаций, начальники силовых структур, политические лидеры, представители религиозных конфессий, чтобы понять, каким видится недавнее прошлое и ближайшее будущее региона глазами нового кремлёвского назначенца - врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

«Наш президент доверил (назначил) мне управление Мурманской областью, отметил в начале своего выступления Андрей Чибис. - Это большая честь и ответственность. Одна из моих главных задач – достойная повседневная жизнь для северян».

Трудно подобрать слово для такого формата отчёта главы исполнительной власти региона перед законодателями, политиками, промышленниками, общественниками и СМИ. Но, учитывая то, что это действо проходило в филармонии, то, скорее всего, Андрей Владимирович выступил с академическим отчётом, написанным в свободной форме. Это каприччио! Его речь, иногда с нотками волнения, но больше с пафосом и воодушевлением лилась в зал больше полутора часов. Вместо музыкального сопровождения участников встречи пичкали видеопрезентацией, на которой было много цифр, диаграмм, зарисовок жизни северян…

Хочется отметить, что Андрей Чибис всеми силами хотел показать, что он наш, что он свой, что он связал свою судьбу с северянами. Слова «коллеги», «мы», «наш», «наши», «дорогие друзья», «вместе» почти непрерывно лились из его уст. Несколько раз он говорил «большое спасибо» людям, которые помогли ему во время вхождения в ворох региональных проблем и поисков выхода из них.

Особый акцент Андрей Чибис сделал на болевых точках Кольского полуострова: острая нехватка врачей, плачевное состояние городской среды.

Ситуацию в сфере ЖКХ глава региона оценивает как критическую, отмечая «огромный объём дополнительных расходов бюджета на закупку мазута - только за прошлый год он составил 8 млрд рублей, в этом году эта цифра составляет ещё 9,8 млрд рублей. При этом тарифы на тепло в Мурманской области – в числе самых высоких на Северо-Западе России. Изношенность коммунальной инфраструктуры: безотлагательного решения требует проблема замены лифтов – почти 65% лифтов исчерпали срок своей эксплуатации».

В категорию критических врио губернатора отнёс и уровень развития малого и среднего бизнеса.

Но овации Андрей Владимирович сорвал только тогда, когда сообщил, что стоимость рыбы на рыбном рынке, который планируют запустить в августе этого года в Мурманске, будет на треть ниже среднерыночных.

Но на меня отчёт особого впечатления не произвёл, так как таких выступлений и в разных залах я слышал много: мелодия меняется, а содержание остаётся прежним. Кольский край для Андрея Чибиса, я уверен, - это ступенька для современного чиновника-управленца. А вот вверх или вниз он пойдёт – это зависит от нас, от работы жителей Мурманской области.

Влад СЕВЕРНЫЙ.