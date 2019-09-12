Мурманская область. Арктика12.09.19 07:45
Закрывается движение всех видов транспорта по мостовому переходу через канал Княжегубской ГЭС
В связи с проведением работ по монтажу конструкции коммуникационного перехода на объекте реконструкции мостового перехода через канал Княжегубской ГЭС на км 1106+380 автомобильной дороги Р-21 «Кола», будет осуществляться закрытие движения всех видов транспорта по указанному объекту 12 и 13 сентября - с 15.00 до 17.00.
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Марина
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