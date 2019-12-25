Заложенный региональными законодателями фундамент стал надёжной опорой для решения новых задач

В областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию регионального парламента. В нём приняли участие депутаты всех шести созывов думы, представители исполнительной власти региона, Государственной Думы, Совета Федерации, законодатели из других регионов Северо-Запада России, руководители правоохранительных органов, местного самоуправления, судейского сообщества и прокуратуры, территориальных органов федеральных министерств, представители предприятий и организаций, духовенства, общественности.

- Каждый созыв областной Думы особенный, выполняющий задачи, продиктованные своим временем, - отметил глава регионального парламента Сергей Дубовой, приветствуя собравшихся. - Но есть нечто общее, постоянное и наполняющее слово «депутат» особым смыслом. Это доверие земляков, ответственность и стремление работать на благо родного края.

Сергей Дубовой поблагодарил депутатов всех созывов за их вклад в развитие законодательной базы региона:

- Уверен, заложенный вами фундамент станет надёжной опорой для решения новых задач. Депутаты нынешнего созыва с честью продолжают традиции предшественников. Мы следуем раз и навсегда выбранному ориентиру – интересы людей, которые нам доверили принимать важные решения, опора на них, работа на благо процветания родного края.

Всего за годы существования регионального парламента проведено более трехсот заседаний и принято порядка 2500 законов.

Много теплых слов, поздравлений и пожеланий в адрес парламента - юбиляра звучало в тот день на торжестве. Выступавшие отмечали активную работу законодателей по защите интересов северян, конструктивное взаимодействие с федеральными и муниципальными органами государственной власти, с коллегами Северо-Запада. В частности, первый заместитель губернатора области Оксана Демченко отметила высокое качество принимаемых законов.

Депутаты Государственной Думы Алексей Веллер и Александр Курдюмов в своём выступлении подчеркнули важность отлаженного межпарламентского сотрудничества и качества законотворчества.

Член Совета Федерации – представитель Мурманской областной Думы Татьяна Кусайко отметила, что за эти годы депутаты обеспечили принятие жизненно важных законов, ускоривших решение многих вопросов социально-экономического и культурного развития региона и создавших условия для повышения качества жизни людей.

Председатель первых трех созывов областной Думы Павел Сажинов в своем выступлении вспоминал первые годы работы законодательного органа власти:

- Первым депутатам приходилось начинать практически с «чистого листа», но народные избранники отличались стремлением и, самое главное, умением напряженно работать. Законы, принятые депутатами первого созыва, заложили крепкий фундамент для социально-экономического развития региона.

Знаковым для регионального парламента и Кольского Заполярья стал 1997 год. Именно тогда после широкого обсуждения был принят Устав Мурманской области, закрепивший её статус как субъекта Российской Федерации.

Собравшиеся почтили минутой молчания память ушедших из жизни депутатов.

За большой вклад в развитие законодательства Мурманской области и в связи с юбилеем депутатам регионального парламента на торжестве были вручены награды Совета Федерации, ПАСЗР, Мурманской области, Мурманской областной Думы, губернатора области. На торжественном мероприятии региональных парламентариев поздравили с юбилеем и самодеятельные творческие коллективы области.