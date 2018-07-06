Заложники ФЗ 44 и недобросовестных подрядчиков

4 июля, несмотря на холодную и дождливую погоду, директор МКУ «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск» Андрей Волков проверил ход работ подрядных организаций, которые в 2018 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» выполняют муниципальные контракты по благоустройству дворовых и общественных территорий. Комиссия в составе специалистов ОКСа и администрации муниципального образования посетила все площадки, на которых должны воплотиться мечты жителей Александровска.

Это надо нам

Напомним, в начале этого года администрацией была проведена огромная работа по привлечению александровцев к активному участию в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды». Жителей призывали подавать предложения по облагораживанию дворовых территорий.

- «Формирование комфортной городской среды» - действительно результативный проект, позволяющий горожанам получить в своих дворах именно то, что они хотят. В 2017 году в рамках проекта в нашем ЗАТО проведён огромный объём работ по благоустройству. Мы намерены продолжить эту практику, и надеемся на активное участие в программе александровцев, - призывал глава администрации Семён Кауров.

Надо отметить, что наши земляки откликнулись на призыв, приняли активное участие в этом деле. Как мы уже сообщали, в конкурсную комиссию большого ЗАТО поступило около семи десятков предложений, под ними подписались более 400 александровцев. Наиболее активными оказались жители н.п.Оленья Губа. А 18 марта, выбирая Президента страны, мы выбрали и свои лучшие предложения.

А сейчас идёт их реализация, ход выполнения контрактов, которые выиграли две компании, и проверяла комиссия в среду.

Наша справка:

Подрядные организации, которые в 2018 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» выиграли конкурсы на выполнение муниципальных контрактов по благоустройству дворовых и общественных территорий ЗАТО Александровск: общественная территория на нижней террасе г.Снежногорск (площадка отдыха в районе ул. Октябрьская, д. №№ 15-19, мкр. Скальный, д. 5) - подрядчик ООО «Гранит», генеральный директор Мельник Анатолий Анатольевич; дворовая территория в г.Гаджиево по ул. Душенова, д. №№ 88, 89, дворовая территория в г.Полярный по ул. Красный Горн, д. 4 и детская площадка в г.Снежногорск по ул. Октябрьская, д. № 19 и ул. Мира, д. № 12 - подрядчик ООО «РемСтройНорд», директор Изотов Антон Вячеславович.

Работают по Ивану Крылову

От увиденного и услышанного на дворовых территориях у меня в памяти сразу всплыли строчки из басни Ивана Крылова «Стрекоза и муравей». Уж не знаю, чем руководствовался Иван Крылов, когда писал эту басню, но, думаю, что даже в то далекое для нас время, сложные взаимоотношения между заказчиками и подрядчиками тоже присутствовали. А мораль басни проста: не хочешь зимой мерзнуть и голодать - работай хорошо летом. Вот этой-то хорошей работы и не было видно ни на одной из площадок муниципалитета!

Например, на нижней террасе в Снежногорске нас встречал руководитель ООО «Гранит» на фоне мощного трактора, который, как мне показалось, только перед нашим появлением прошёлся ковшом по грунту, чтобы показать, что работы по обустройству будущего тротуара уже активно ведутся. Но, зная истинные объёмы работ по этому контракту, невольно начинаешь вспоминать муравья Крылова, так как работникам Анатолия Мельника предстоит за короткий период, до 1 сентября, сделать площадку для игр, пешеходные дорожки, провести работы по озеленению территории. Надо ещё установить два тренажёра для людей с ограниченными возможностями…

- Мы уже сделали демонтаж бордюра, вывезли его. Начали снимать старую сетку ограждения, - сообщил Анатолий Мельник.

Во время обхода возник вопрос о переносе части будущего тротуара из-за того, что он выходит на трассу канализационной сети. Андрей Волков дал указание внести эти изменения в документацию, заметив, что это не потребует дополнительных средств.

Как сказали сотрудники Отдела капитального строительства ЗАТО Александровск, объём работ здесь большой, общая площадь территории благоустройства около 5000 квадратных метров. «Но ООО «Гранит» более 15 лет работает в нашем ЗАТО, - сказал Андрей Валерьевич. – У него опыт хороший, должен справиться.

А вот «стрекоза» в лице мастера ООО «РемСтройНорд» Марины Шевелёвой в полной красе «распустила свои крылья» на многочисленных объектах муниципального контракта.

На первой же площадке в Полярном (ул. Красный Горн, 4), где должна была кипеть работа по благоустройству дворовой территории и обустройству тротуаров, членов комиссии встречает бурьян, кусты, колдобины.

- Сегодня уже 4 июля, - напомнил участникам рейда Андрей Волков. – По графику работ, который нам предоставил сам подрядчик, сегодня должна была проводиться срезка кустарников, планировка территории. Эти работы должны быть закончены 6 июля. А здесь ничего даже не начато! Хотя бы информационный стенд установили, на котором должна быть информация об объекте, сроках работ, исполнителе. Здесь даже этого нет!

Из объяснений представителей подрядной организации следовало, что они не могут приступить к работам, так как у них нет привязки площадки к зданиям. На это им резонно пояснили, что работы ведутся не по новому объекту, а проводится реконструкция уже существующей площадки, которая прекрасно просматривается и имеет ограждения.

В Снежногорске во дворе домов № 12 по улице Мира и № 19 по улице Октябрьской членов комиссии ждала всё та же «стрекоза» из басни Крылова: наличия работников или следов их деятельности не было видно. На резонные слова «муравья», а почему здесь не ведутся работы по контракту, прозвучала опять та же песня, что нет привязки к зданиям. Пришлось опять пояснять Марине Евгеньевне Шевелёвой, что здесь ведётся реконструкция существующей территории, что все площадки прекрасно просматриваются, везде есть бордюрный камень, который ограничивает зоны будущих работ по контракту. Во время перепалки нашлись и схемы в документации, которая подрядчику была выдана уже давно.

- У вас вот нарисовано, - тыкает пальцем в документ Андрей Волков представителю ООО «РемСтройНорд».

Пришлось директору МКУ «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск» ещё раз напомнить и о том, что здесь тоже должен быть информационный щит. «Люди должны видеть, что мы начали реализовывать их проекты, что они будут завершены к 1 сентября, - возмущается Андрей Валерьевич. – А вы ищете отговорки, чтобы в очередной раз затянуть выполнение муниципального контракта, как это уже было у вашей компании в прошлом году!».

В Гаджиево, где в рамках муниципального контракта № 19-БД от 14 июня этого года должны проводиться работы по благоустройству придомовой территории двух домов по улице Душенова, 88 и 89, к приезду комиссии то же никто не работал. Согласиться с тем, что летний дождь напугал работников ООО «РемСтройНорд», как-то не получается, так как члены комиссии не отложили свой рейд из-за непогоды. Скорее всего, эта отговорка будет у генерального директора этой компании Антона Изотова, который нахватал несколько муниципальных контрактов, а выполнять их в срок не собирается.

Члены комиссии отметили, что здесь уже демонтированы и вывезены бордюрные камни, частично проведено планирование территории будущих детской площадки и автопарковки.

- А почему вам здесь не потребовалась привязка к домам? - резонно задаёт вопрос представителю ООО «РемСтройНорд» директор МКУ «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск». Ответа не последовало…

Чтобы развеять всякие сомнения у членов комиссии в безответственности компании «РемСтройНорд» в выполнении муниципальных контрактов, Андрей Волков предложил всем посмотреть два объекта, которые возводили специалисты господина Изотова.

На площади Матушкина все убедились, что клумбы, которые должны были бы уже радовать горожан цветами и зелёной травкой, выглядят как сельское футбольное поле: проплешины, рытвины, камни, а вдоль бордюрных камней отвратительные нашлёпки асфальта.

- Что-то не взошли ваши цветы! – опять тыкает носом представителей ООО «РемСтройНорд» в объект, который они сдали в прошлом году. – Здесь должно быть всё отсыпано и выровнено по условиям техзадания. Все эти замечания надо устранить в кратчайшие сроки. А если вы этого не сделаете, то 29 июля здесь наши моряки будут отмечать День Военно-морского флота и будут «любоваться» вашей работой. Устранить недочёты вы должны по гарантии, за свой счёт.

Кстати, басню Крылова «Стрекоза и муравей» вспоминали зимой прошлого года, когда специалисты ООО «РемСтройНорд» сдавали детскую площадку на улице Колышкина, 113 в Гаджиево с задержкой почти на 6 месяцев - под снегопадом. «Попрыгунья Стрекоза // Лето красное пропела; // Оглянуться не успела, // Как зима катит в глаза. // Помертвело чисто поле; // Нет уж дней тех светлых боле… //, - видимо про этот случай писал баснописец в своём актуальном и в наше время произведении.

Заложники законов

После рейда редакция «РПГ» поинтересовалась у директора МКУ «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск» Андрея Волкова, а что будет дальше с реализацией важных для жителей ЗАТО народных объектов: «Как писал Крылов: «К Муравью ползёт она: // «Не оставь меня, кум милой! // Дай ты мне собраться с силой // И до вешних только дней // Прокорми и обогрей!». Вы простите нерадивых подрядчиков?».

- Мы знаем, что у Изотова, генерального директора ООО «РемСтройНорд», нет специалистов под эти работы. Сейчас он разместил объявления о приёме на работу, а на дворе лето, люди разъехались, - разъясняет ситуацию Андрей Валентинович. – Но мы не можем кардинально повлиять на этот процесс, так как 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» жёстко регламентирует процедуру проведения муниципальных конкурсов, выбора победителя, дальнейшие действия муниципальной власти и подрядчика. Мы можем разорвать договор, оштрафовать за срывы сроков, качество работ, но для этого необходимо время, дополнительные усилия. А нам надо, чтобы эти объекты были сданы в срок и в хорошем качестве. В случае с ООО «РемСтройНорд» мы примем меры в соответствии с законодательством. И, надеюсь, сегодняшняя проверка повлияет на подрядчика, он исправит недочёты в работе. Они слишком много набрали заказов, но почти нигде нет активности. Есть хорошая пословица, которую Антон Изотов, скорее всего, забыл: взялся за гуж, не говори, что не дюж.

- А будете ли вы выходить с предложением о внесении ООО «РемСтройНорд» в Реестр недобросовестных подрядных организаций? Ведь сегодня мы реально увидели недееспособность этой компании.

- Нам надо дело делать, чтобы жители Александровска не страдали от недобросовестных подрядчиков. У нас уже была практика, когда мы инициировали включение наших непутёвых подрядчиков в реестр ФАС, но это отнимает много времени и сил. Да и часто антимонопольный комитет занимает сторону предпринимателей.

- Какие ваши дальнейшие действия по реализации планов проекта «Формирование комфортной городской среды»?