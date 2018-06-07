Заложники северной погоды и централизованного отопления

В городской администрации состоялся брифинг главы ЗАТО г.Североморск Владимира Евменькова. Тема - отключение отопления в жилом фонде и проведение гидравлических испытаний теплосетей.

В последнее время в адрес главы ЗАТО г.Североморск Владимира Евменькова поступает большое количество обращений и вопросов жителей флотской столицы о том, как принималось решение об отключении теплоснабжения в жилые дома и почему нельзя возобновить отопительный сезон в ЗАТО. На эти и другие вопросы ответил глава ЗАТО в беседе с журналистами.

- В мае месяце этого года установилась тёплая погода, поступало большое количество обращений с жалобами на то, что в квартирах североморцев жарко. Если вы помните, на моем отчёте 15 мая поднимался вопрос: «До каких пор вы дальше будете топить?» Действительно, на улице было непривычно тепло, а в помещениях было достаточно душно. В мае месяце мы вручали знамена отрядам «Юнармии» в Североморске в школе № 7 и после этой церемонии 5 человек пожаловались на самочувствие, потому что действительно было душно.

Изучая историю вопроса, я посмотрел, когда в предыдущие годы отключали отопление в Североморске. В прошлом году, действительно, отопление отключили 13 июня, но в прошлом году зима была аномально холодной и весна была аномально холодной. Длительный отопительный сезон в прошлом году был вызван исключительными обстоятельствами, а не практикой и общими правилами. Кстати, в 2016 году тепло в Североморске так же, как и в этом году отключили в мае месяце, - пояснил глава ЗАТО Владимир Евменьков.

- В итоге, исходя из обращений, температурного режима, прогноза погоды было принято решение о прекращении теплоснабжения города. Я считаю, что первые 16-17 дней это решение себя оправдывало. В первую очередь, потому что не было обращений и жалоб граждан на холод в квартирах.

- Почему нельзя возобновить подачу тепла?

- Сейчас при похолодании резко включить и возобновить подачу тепла невозможно. Теплоснабжение города это не газовая горелка, на которой повернул тумблер, поднёс спичку, и стало сразу тепло и комфортно.

Я не скрою, мы вели переговоры с руководством филиала АО «Мурманэнергосбыт» «Североморская теплосеть» по поводу возобновления подачи тепла. Невозможно включить тепло так, чтобы к утру в квартирах стало тепло. Даже если сегодня принять это решение – то дома прогреются, где-то дней через 10. Я посмотрел прогноз погоды, через 10 дней опять будет 16 градусов тепла.

В начале июня на теплоцентралях начались ремонтные и подготовительные работы: идёт промывка сетей в Североморске-3, проводятся гидравлические испытания в нижней части города.

Кроме того, если дать сейчас тепло, то есть достаточно серьёзный риск, и мы его тоже с теплоснабжающими предприятиями обсуждали. Большое количество жителей города уехало в отпуска. Если сейчас начать подавать теплоноситель, то есть вероятность, что сети не выдержат нагрузок, начнутся коммунальные аварии. Если аварии начнутся в тех квартирах, где люди уехали в отпуск и не оставили ключей, то минимум стояк, а, может быть, и подъезд, и весь дом останутся вообще без воды. В этой ситуации мы просто вынуждены будем прекратить подачу не только теплоснабжения, но и прекратить подачу воды. Поэтому данная ситуация - это серьезный риск.

- Какова обстановка с отоплением в учреждениях здравоохранения и образования?

- В Североморске не прекращали отапливать школы, детские садики, ЦРБ, детскую поликлинику. Когда мы принимали решение 18 мая чётко, было проговорено с ресурсниками, что школы и садики продолжают топиться до окончания учебного года и время нахождения детей в садиках, а после того как основная масса школ и садиков закроется, будут отапливаться дежурные садики, кроме того, на сегодняшний день греются школы, в которых проводится сдача ЕГЭ. И ещё раз повторюсь, и ЦРБ, и детская поликлиника продолжают отапливаться.

- В завершении беседы я хочу сказать, что практически все муниципалитеты Мурманской области прекратили подачу тепла в жилые дома. В первую очередь потому, что в условиях подачи тепла невозможно будет выполнить весь объём работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2018-2019 года.

Я могу привести пример с прошлого года, когда позднее начало подготовительных работ заставило нас в сентябре месяце прекращать подачу теплоснабжения в нижней части города, в том числе, в нескольких учебных и дошкольных учреждениях. Мы прекращали подачу теплоносителя, «сливали» дома только из-за того, что поздно начали готовиться.

Я надеюсь, что раннее начало ремонтных работ в этом году оправдает себя в сентябре.