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Мурманская область. Арктика11.07.18 07:05

Заложники сгоревшего моста, или Вымирающий регион интересен только туристам

9 июля в 20 км. от нп. Дальние Зеленцы, который входит в состав сельского поселения Териберка, произошло возгорание моста через ручей Ильинский. В настоящее время проезд до населенного пункта затруднен.

На сегодняшний день в Дальних Зеленцах официально зарегистрирован один человек. На постоянной основе он проживает в Мурманске. Единственный многоквартирный дом в посёлке не обслуживается и отключён от сетей. Других объектов социальной инфраструктуры в посёлке нет.

При этом в населенном пункте располагается биологическая станция ФГБУ ММБИ КНЦ РАН, за которым и закреплена на праве оперативного управления многоэтажка, а также спортивно-туристический центр «Дальние Зеленцы». Недалеко от посёлка находится действующая воинская часть, обслуживание которой проводится морским путем.

По информации МБУ «ЕДДС Кольского района», сейчас на биологической станции проживает 16 человек, в т.ч. два ребёнка. При этом ещё более двадцати туристов расквартированы в трёх гостевых домиках дайв-центра «Дальние Зеленцы», среди них также есть ребёнок. Есть в этом районе и «дикие туристы». Автомобиль с четырьмя жителями Екатеринбурга был обнаружен в 5 километрах от базы.

Вчера весь день на месте сгоревшего моста работала оперативная группа администрации Кольского района и МЧС.

- Уже завтра состоится рабочее совещание, на котором предстоит выработать пути выхода из сложившейся ситуации, - отметил глава администрации Кольского района Александр Лихолат. – Выяснено, что сгоревший мост, так же как и дорога к населенному пункту, не стоят ни на чьём балансе и являются бесхозными. В основном посёлок посещают рыбаки, дайверы и сотрудники ММБИ. За сгоревшим мостом у них осталось несколько единиц автотранспорта. И если туристы могут перейти ручей вброд, то машины переправиться через водную преграду не смогут. Этот транспорт предстоит эвакуировать. По предварительным оценкам экспертов, поврежденный деревянный мост восстановлению не подлежит.

 

 

 

 

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