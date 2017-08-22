Заместитель директора ФСИН России Валерий Бояринев посетил колонию строгого режима № 17

В ходе рабочего визита в Мурманскую область заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Бояринев вчера посетил исправительную колонию строгого режима № 17 УФСИН России по Мурманской области и провёл совещание с руководством пенитенциарного ведомства и личным составом учреждения.

Валерий Бояринев также проинспектировал отдел специального назначения «Айсберг» и отдел по конвоированию УФСИН России по Мурманской области.

Основной целью визита стало проведение промежуточной оценки хода эксперимента, который с июня 2017 года реализуется на базе исправительной колонии строгого режима № 17. Мурманская область вошла в число четырёх регионов страны, в которых проходит апробация пилотного проекта по организации надзора и воспитательной работы с осуждёнными.

В исправительной колонии № 17 заместитель директора ФСИН России Валерий Бояринев в сопровождении руководства регионального УФСИН совершил обход жилых общежитий, штрафного изолятора, помещений камерного типа, побеседовал с осуждёнными. Валерий Бояринев обращал внимание на организацию надзора и воспитательной работы с осуждёнными: от распорядка дня и занятости осуждённых до чистоты жилых помещений и качества питания, а также на другие направления деятельности подразделения.

После обхода колонии Валерий Бояринев провёл совещание с руководством УФСИН и коллективом учреждения, на котором дал оценку начального этапа эксперимента, отметив положительные моменты и указав на недоработки. Заместитель директора ФСИН обозначил приоритетные направления деятельности и поставил задачи, требующие наиболее пристального внимания.