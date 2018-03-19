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Мурманская область. Арктика19.03.18 11:12

Заместитель Генерального консула ФРГ в Санкт-Петербурге Уте Катч-Эгли узнала о Мурманской области во время Арктического форума

Сегодня состоялась рабочая встреча министра экономического развития Мурманской области Елены Тихоновой с заместителем Генерального консула ФРГ в Санкт-Петербурге Уте Катч-Эгли. Во встрече также приняли участие министр развития промышленности и предпринимательства Ольга Кузнецова и заместитель министра природных ресурсов и экологии Виталий Йокубаускас.

Приветствуя немецкого дипломата, Елена Тихонова отметила, что сегодня Мурманская область находится в центре внимания мирового сообщества как активно развивающийся центр обеспечения всех арктических проектов.

«Мы активно участвуем во всех мероприятиях международной повестки на эту тему, также проводим целый ряд мероприятий в нашем регионе и надеемся, что Вы станете нашим постоянным партнёром и участником этих мероприятий», – подчеркнула Елена Тихонова.

Уте Катч-Эгли сообщила, что познакомилась с Мурманской областью в декабре во время Арктического форума в Санкт-Петербурге.

«По-моему, презентация Мурманской области была одной из самых лучших. Чувствовалось, что у вас чёткие цели и приоритеты. Это мне очень понравилось. Мне хотелось бы больше узнать о том, какие возможности существуют для иностранных инвесторов, прежде всего немецких», – подчеркнула Уте Катч-Эгли.

Елена Тихонова ознакомила заместителя Генерального консула в Санкт-Петербурге с подробностями социально-экономического развития Мурманской области, а также инвестиционным потенциалом нашего региона и перспективами двустороннего сотрудничества в сфере охраны окружающей среды.

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