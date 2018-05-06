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Мурманская область. Арктика06.05.18 07:12

Заместитель губернатора Алексей Тюкавин вручил региональные награды военнослужащим Северного флота

Вчера в Североморске в преддверии Дня Победы состоялись торжественное собрание и концерт. В зале собрались военнослужащие Северного флота, ветераны, почётные гости. В торжествах приняли участие командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, члены Совета Федерации Игорь Чернышенко и Татьяна Кусайко, председатель областной Думы Сергей Дубовой.

Обращаясь к гостям от имени губернатора Марины Ковтун, первый заместитель главы региона отметил, что в эти майские дни мы выражаем глубокую признательность всем, кто сражался на море и на суше, поднимал в атаку роты и батальоны, командовал фронтами и флотами, произносим слова безграничной благодарности труженикам тыла, чье мужество и самоотверженный труд активно способствовали разгрому фашизма.

«Желаю крепкого здоровья ветеранам военно-морского флота. Низкий вам поклон за то, что выстояли в тяжелые для флота времена, ничем не посрамив честь Военно-Морского флага, за все, что вы сделали во имя создания современного океанского флота», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

По поручению Марины Ковтун Алексей Тюкавин вручил наиболее отличившимся военнослужащим региональные награды. За образцовое исполнение профессионального долга, беззаветное служение Родине Почётным знаком Губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье» награждены: подполковник Сергей Сороченко, капитан III ранга Андрей Козлов, майор Павел Калинин и старший мичман Юрий Захаров.

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