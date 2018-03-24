Заместитель губернатора Анатолий Векшин встретился с делегацией Совета муфтиев России

Вчера состоялась рабочая встреча заместителя губернатора Анатолия Векшина с делегацией Совета муфтиев России во главе с директором по региональному развитию по организации Хажда и Умры при Совете муфтиев России Исламом Кожевниковым. Во встрече также участвовали муфтий Северо-Запада, председатель Централизованной религиозной организации «Община мусульман Северо-Запада» Мохаммед Хенни, секретарь и член аппарата Совета муфтиев России Али Хасанов и председатель централизованной религиозной организации «Община мусульман Мурманска и Мурманской области» Раил Биккиняев.

Приветствуя мусульманскую делегацию, заместитель главы региона в качестве главной темы беседы обозначил необходимость обсудить проблемные вопросы, обменяться мнениями, определить пути и планы на перспективу.

«Мы с уважением относимся к мусульманской общине в Мурманской области, регулярно встречаемся и обсуждаем актуальные вопросы, например, о трудоустройстве мусульман, противодействии идеологии терроризма и экстремизма, борьбе с ксенофобией. Эти встречи всегда плодотворны», - сказал Анатолий Векшин.

Ислам Кожевников передал теплые слова приветствия от духовного лидера мусульман России шейха Равиля Гайнутдина и отметил, что ислам в России является традиционной религией, которая не ущемляется, а мусульмане обладают всеми гражданскими правами.

«Сегодняшний день диктует новый формат, предоставляет новые возможности восстанавливать то, что было утеряно. В Мурманской области сегодня действует мусульманский центр, и нас это очень радует», - подчеркнул глава мусульманской делегации.

В ходе беседы речь также шла о необходимости сплотиться в борьбе с проблемами, общими для всех религий – алкоголь, наркомания, табакокурение. Особенно важно оградить от пагубных привычек подрастающее поколение, считают мусульманские религиозные деятели.