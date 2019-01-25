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Мурманская область. Арктика25.01.19 11:49

Заместитель губернатора Евгений Никора провёл совещание по вопросу электроснабжения села Колвица Кандалакшского района

Под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры состоялось рабочее совещание об организации надёжного электроснабжения села Колвица Кандалакшского района. Вопрос об этом задавали жители села во время личного приёма в декабре 2018 года.

Представители Vинистерства энергетики и ЖКХ, города Кандалакши, филиала ПАО МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и инициативная группа жителей Колвицы обсудили меры обеспечения надёжного электроснабжения потребителей и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, а также противопожарной безопасности.

По результатам совещания сформирован перечень поручений по инвентаризации объектов электроснабжения и их потребителей, прав пользования такими объектами, необходимости заключения договоров электроснабжения, а также заключению договора технического обслуживания объектов.

Ход исполнения принятых решений будет рассмотрен на очередном совещании в июне этого года.

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