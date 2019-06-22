Заместитель губернатора Евгений Никора провел встречу с Послом Республики Куба в России Херардо Пеньяльвером Порталем

Вчера состоялась встреча заместителя губернатора Евгения Никоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Куба в России Херардо Пеньяльвером Порталем.

Приветствуя высокого гостя, заместитель главы региона отметил, что у России и Кубы особые отношения, основанные на взаимном доверии и уважении, а одной из самых ярких страниц истории Мурманской области стал визит великого кубинского лидера Фиделя Кастро в 1963 году.

«Здесь Фидель впервые почувствовал, насколько горячи и искренни чувства нашего народа к нему лично и к идеям кубинской революции. Не случайно здесь активно работает отделение общества дружбы с Кубой, сохраняется память о нашей дружбе, выходят книги и статьи о наших связях, регулярно готовятся выставки, в том числе было подготовлено несколько фотовыставок об историческом визите Фиделя Кастро в Мурманск», – подчеркнул Евгений Никора.

В ответном слове Херардо Пеньяльвер Порталь отметил, что впервые в Заполярье и очень впечатлен северной природой. Посол также сообщил, что на Кубе в прошлом году широко отмечалось 55-летие первого визита Фиделя Кастро в Советский Союз.

Евгений Никора проинформировал кубинского дипломата о крупных инфраструктурных проектах, реализуемых на территории Мурманской области, а также о проектах в сфере экологии. Речь также шла о развитии рыбохозяйственного комплекса, туризма и культуры.