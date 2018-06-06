Заместитель губернатора Григорий Стратий поздравил заполярных полицейских с 300-летием российской полиции и вручил отличившимся сотрудникам региональные награды

В честь 300-летия российской полиции в Мурманске состоялись торжественное мероприятие и праздничный концерт. Заместитель главы региона Григорий Стратий огласил памятный адрес губернатора Мурманской области Марины Ковтун.

«Сотрудники полиции всегда готовы не только найти и задержать злоумышленника, но и, в первую очередь, прийти на помощь, спасти здоровье, имущество, а нередко и жизнь гражданина. При этом вы сами в своей борьбе с социальным злом подчас смертельно рискуете. Ваши товарищи, погибшие при исполнении служебных обязанностей в мирное время, - такие же герои, как бойцы на передовой, и так же заслуживают памяти и славы», - говорится в памятном адресе.

Олицетворением мужества, благородства и самоотверженности назвал стражей порядка Григорий Стратий.

«Применяя накопленный опыт и знания, продолжая бесценные традиции мужества, стойкости и патриотизма старшего поколения, сегодня сотрудники органов внутренних дел обеспечивают должный уровень общественной безопасности в Мурманской области, уверенно контролируют обстановку, способны упредить обострение криминогенной ситуации, защитить общество и каждого гражданина от любых преступных посягательств», - подчеркнул заместитель губернатора.

По поручению Марины Ковтун Григорий Стратий вручил региональные награды наиболее отличившимся сотрудникам полиции. Благодарности Губернатора Мурманской области удостоены подполковник внутренней службы Анна Приймак и старший лейтенант полиции Екатерина Чернышёва. Благодарственным письмом Губернатора Мурманской области награждена майор юстиции Дарья Панова.