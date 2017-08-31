Заместитель губернатора Григорий Стратий принял участие в совещании о ходе сельскохозяйственной уборочной кампании в СЗФО

Сегодня помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Евгений Карпичев в режиме видеоконференции провел совещание о ходе сельскохозяйственной уборочной кампании в субъектах РФ, расположенных в пределах Северо-Западного федерального округа, в контексте обеспечения продовольственной безопасности. Мурманскую область на совещании представляли заместитель губернатора Григорий Стратий, главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Маяков, министр рыбного и сельского хозяйства Андрей Иванов.

Выступая с докладом на совещании, Григорий Стратий отметил, что население Мурманской области обеспечено всеми основными группами продовольственных товаров потребительской корзины, в том числе на отдаленных территориях, дефицита продовольствия нет. В Мурманской области ситуация с отпускными ценами местных товаропроизводителей в 2017 году остается стабильной. Учитывая специфику сельскохозяйственного производства, роста цен на сельскохозяйственную продукцию в связи с особенностями уборочной кампании текущего года не прогнозируется.