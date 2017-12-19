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Мурманская область. Арктика19.12.17 16:20

Заместитель губернатора Григорий Стратий принял участие в заседании рабочей группы Агентства стратегических инициатив

Заместитель губернатора Григорий Стратий в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании рабочей группы Агентства стратегических инициатив (АСИ). Участники заседания систематизировали результаты апробации регионального Стандарта кадрового обеспечения промышленного роста.

Стандарт кадрового обеспечения промышленного роста региона реализуется в рамках стратегической инициативы «Кадровое обеспечение промышленного роста», одобренной на Наблюдательном совете АСИ. Одной из основных задач Стандарта является внедрение практико-ориентированной (дуальной) модели обучения.

На заседании рабочей группы были представлены результаты апробации Стандарта в пилотных регионах на основе опросов работодателей об удовлетворённости трудовыми ресурсами, а также рассмотрены дальнейшие перспективы внедрения и развития Стандарта.

При подведении промежуточных итогов внедрения Стандарта в Мурманской области отмечалось, что в регионе на системной основе созданы условия для подготовки кадров в соответствии с требованиями работодателей и международными требованиями. Функционирует система прогнозирования потребности в кадрах, активно развиваются механизмы независимой оценки качества подготовки кадров – такие как чемпионатное движение профессионального мастерства и итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. На настоящий момент 12 ведущих предприятий региона заключили договоры о сотрудничестве с 8 образовательными организациями по внедрению Стандарта.

Григорий Стратий в своем выступлении отметил положительные тенденции, связанные с апробацией Стандарта в Мурманской области, и подтвердил готовность региона внедрять и развивать положения Стандарта в будущем.

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