Заместитель губернатора Григорий Стратий провёл рабочую встречу с представителями норвежской компании «Нортерминал АС»

Сегодня заместитель губернатора Григорий Стратий встретился с председателем правления, генеральным директором группы компаний «Нортерминал АС» из Норвегии Якобом Столт-Нильсеном.

Во встрече приняли участие министр развития промышленности и предпринимательства Ольга Кузнецова, министр транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Соснин, заместитель министра экономического развития Илья Остапчук, заместитель директора Северного филиала ФБУ «Морская спасательная служба Росморречфлота» Алексей Морозов и генеральный директор НО «Ассоциация подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф» Ольга Буч.

Представители Мурманской области проинформировали норвежских партнеров о развитии Мурманского транспортного узла, деятельности компаний нефтегазового сектора в регионе и предпринимаемых мерах реагирования на аварийные ситуации, связанные с разливами нефти.

В свою очередь Якоб Столт-Нильсен поделился планами «Нортерминал АС» по созданию логистических решений для северных регионов в Киркенесе.

В ходе встречи Григорий Стратий отметил важность эффективных и безопасных логистических решений при реализации проектов в Арктике, подчеркнул значение российско-норвежского сотрудничества на приграничных территориях.

Представители норвежской стороны получили приглашение продолжить дальнейшее обсуждение вопросов взаимодействия в ходе 8-й международной конференции «Логистика в Арктике», которая состоится 11 апреля 2018 года в Мурманске.