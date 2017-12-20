Заместитель губернатора Григорий Стратий провёл заседание региональной комиссии по безопасности дорожного движения
Сегодня заместитель губернатора Григорий Стратий провел заседание региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Открывая встречу, Григорий Стратий подчеркнул, что вопросы обеспечения надлежащего уровня безопасности на дорогах, в том числе связанные с перевозками граждан, находятся на постоянном контроле у губернатора Мурманской области Марины Ковтун.
Одной из основных тем обсуждения стали дорожно-транспортные происшествия с участием пассажирского автомобильного транспорта, повлекшие человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан. Вопрос был внесен по инициативе Управления государственного автодорожного надзора по Мурманской области и рассмотрен в соответствии с планом работы комиссии на 2017 год.
Участники обсудили также готовность автомобильных дорог и дорожных служб региона к работе в зимний период – особый акцент был сделан на дополнительных мерах, принимаемых с учетом возможного повторения тяжёлых погодных условий.
Кроме того, были рассмотрены мероприятия по недопущению движения транспортных средств, перевозящих тяжеловесные и опасные грузы, с нарушением нормативных требований, и меры контроля качества подготовки водителей транспортных средств в образовательных организациях региона.
Также по итогам заседания члены областной комиссии утвердили план работы на 2018 год.