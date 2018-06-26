Заместитель губернатора Григорий Стратий встретился с представителями немецкой компании «WILO»

Сегодня представители немецкой компании «WILO» провели деловую встречу с представителями заполярного бизнеса. В мероприятии, организованном Ассоциацией подрядчиков «Мурманшельф» при поддержке правительства Мурманской области, принял участие заместитель губернатора Григорий Стратий.

Приветствуя участников встречи, заместитель главы региона отметил, что компания «WILO» – одна из крупнейших среди мировых производителей насосного оборудования, которая успешно работает в том числе и в нашем регионе.

«Компания оказывает поддержку нашим образовательным учреждениям. Её представители вручили спортивное оборудование спортивным школам, а также книги для школьных библиотек. К нам поступают замечательные отзывы родителей о том, что они сделали доброго. Благодарю вас за проделанную работу и за любовь к России», – сказал Григорий Стратий.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и контактами, предложениями по сотрудничеству. Гости получили приглашение принять участие в VII Мурманской международной деловой неделе.

Во встрече принимали участие представители Министерства развития промышленности и предпринимательства, Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области, Мурманского индустриального колледжа, ООО «Мурманэкспо», ООО «База снабжения «ДИАЛ», ООО «Инженерно-техническая фирма», ООО «АрктикТИСИЗ», АО «Мурманскпромстрой», Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели».