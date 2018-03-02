Заместитель губернатора Григорий Стратий выступил на пленарном заседании I Петербургского Арктического конгресса

Сегодня в Санкт-Петербурге открылся I Арктический конгресс «Арктика – территория объединения компетенций». В его работе принимают участие спецпредставитель Президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, депутат Государственной Думы Артур Чилингаров, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, представители арктических регионов, видные ученые, руководители крупных промышленных предприятий. Мурманскую область на конгрессе представляет заместитель губернатора Григорий Стратий.

Выступая на пленарном заседании, заместитель главы Мурманской области отметил, что уникальность и сложность арктического макрорегиона при его освоении требует не только объединения существующих компетенций, но по сути появления абсолютно новых, учитывающих особенности Арктики.

«Ярким примером тому служит ряд высокотехнологичных проектов, планируемых к реализации на территории Мурманской области, в результате реализации которых будут созданы уникальные для России производственные объекты. Арктика действительно является тем регионом, в котором объединение компетенций не только возможно, а является безусловной необходимостью для ускоренного социально-экономического развития макрорегиона», – подчеркнул Григорий Стратий.

Заместитель губернатора подробно остановился на комплексной системе поддержки, выстроенной правительством Мурманской области и отвечающей требованиям инвесторов любого уровня и масштаба. Кроме того, это помогает создавать максимально благоприятные условия для привлечения в непростые географические и климатические условия Арктики человеческого и инвестиционного капиталов.

«Нами реализуются меры государственной поддержки как регионального, так и федерального уровня, наиболее востребованными из которых на сегодняшний день являются налоговые льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций и предоставление права на заключение договоров аренды на земельные участки без проведения торгов. С целью создания дополнительных преференциальных условий мы активно участвуем в разработке федерального закона «Об Арктической зоне Российской Федерации», – проинформировал Григорий Стратий.