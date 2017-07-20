Заместитель губернатора Игорь Бабенко провел приём граждан в городе Полярном

В ходе приёма северяне обращались с вопросами, касающимися сферы жилищно-коммунального хозяйства, предоставления жилых помещений и порядка отселения из ЗАТО, а также предпринимательской деятельности.

Кроме вопросов личного характера были затронуты темы благоустройства города, подготовки с 120-летию Полярного, наведения порядка на территории. С рядом инициативных предложений на прием пришли представители общественной организации «Дети Великой Отечественной войны».

В приёме граждан приняли участие глава муниципального образования Вера Сулаева, глава администрации ЗАТО Александровск Семен Кауров. По всем вопросам были даны соответствующие разъяснения гражданам, а также поручения по их рассмотрению.